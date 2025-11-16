Россию начали отключать от интернета? Что происходит, в каких регионах сбои

Домашний интернет пропал в нескольких регионах России, сообщают пользователи. Что происходит, это авария или диверсия ВСУ, будут ли отключать Россию от глобальной Сети?

Где отключился проводной интернет «Ростелекома»

15 ноября жители сразу нескольких регионов России зафиксировали сбой домашнего проводного интернета. На неполадки жаловались в Ивановской, Ярославской, Владимирской, Костромской областях; также поступали жалобы из Ямало-Ненецкого автономного округа, Краснодарского края и Омской области.

Отключение затронуло в том числе работу телевидения: так, из-за технических проблем в Ярославле была прервана трансляция хоккейного матча «Локомотив» — «Барыс». По данным сайта downdetector.su, пик сбоев пришелся примерно на 14:30.

«Ростелеком» потух, интернета от «Ростелекома» нет, дозвониться невозможно, приложение тоже перестало работать», — жаловались пользователи.

При этом сайты из «белого списка» Роскомнадзора продолжали работать.

Примерно с 21:30 проводной интернет от «Ростелекома» и его партнеров стал возвращаться абонентам во Владимирской области.

В пресс-службе уточнили, что «произошла авария по вине третьих лиц».

«До конца дня каналы будут восстановлены. Идут работы», — заявила пресс-секретарь МРФ «Центр» Галина Шлосберг.

Что случилось с магистральным интернет-кабелем «Ростелекома»

Представители «Ростелекома» во Владимирской области сообщили о повреждении волоконно-оптического соединения. Позже там уточнили, что ситуация «оказалась сложнее», чем ожидалось.

Как выяснилось, «сторонняя организация» или «третьи лица» повредили магистральный волоконно-оптический провод на территории Ярославской области. Восстановительные работы были осложнены погодными условиями.

Подробности аварии на магистральном кабеле в Ярославской области остались неизвестны. Пользователи Сети высказали предположения, что проблемы с интернетом могли устроить «диверсанты ВСУ». Другие им возражают — магистральные интернет-кабели находятся на глубине нескольких метров под землей.

«[Начальник ГУР Украины] Буданов прислал диверсионный экскаватор!» — шутят в Сети.

Будут ли отключать Россию от глобальной Сети

После начала СВО в России стали недоступны многие соцсети и сайты, часть из них была признана экстремистской и запрещена, части — ограничивали работу надзорные ведомства.

Кроме того, в 2025 году в России начали на регулярной основе отключать мобильный интернет. Согласно официальным объяснениям, это делается для противодействия атакам БПЛА. В ноябре министр цифрового развития Ульяновской области Олег Ягфаров объявил, что вокруг «спецобъектов» мобильная интернет-связь может быть отключена «до конца СВО».

«Тот факт, что созданы так называемые белые списки, говорит о том, что отключения могут происходить не на два-три часа, а на дни или недели», — отмечает IT-эксперт Денис Кусков.

Ситуация вызвала подозрения, что власти планируют отключить Россию от глобальной сети Интернет, оставив доступ только к внутренним ресурсам. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил СМИ, что это вполне возможно.

«Вот когда проходили губернаторские выборы в 2025 году, были попытки влиять на работу дистанционного электронного голосования. Были атаки на ДЭГ и на Центральную избирательную комиссию. Я уверен, что количество атак в 2026 году будет увеличиваться. Здесь основную роль будет играть интернет. В случае если кто-то где-то попытается террористические или другие запрещенные действия совершать, Россию могут отключить от мирового интернета», — объявил Чепа.

Однако на текущий момент планов отключения России от внешнего интернета нет, заявил глава думского комитета по информполитике Сергей Боярский. В Госдуме не хотят появления «цифрового занавеса».

«Задача — защитить наших граждан и российские сервисы от атак извне, сохранить их работоспособность и доступность, а не отгородиться цифровой стеной от остального мира», — подчеркнул его заместитель Антон Ткачев.

