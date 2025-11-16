Почему не работает мобильный интернет сегодня, 16 ноября: где сбои в России

Сегодня, 16 ноября, наблюдаются сбои в работе мобильного интернета в Москве, Санкт-Петербурге и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты МТС, «МегаФона», Т2, Yota и «Билайна». Что об этом известно, в чем причины, где не работает проводной интернет?

Где в России не работает мобильный интернет 16 ноября

Согласно статистическим данным на сайте «Сбой.рф», перебои в работе мобильных сетей наблюдаются в десятках регионов. По словам абонентов, они не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, поисковыми системами, обрабатывать QR-коды, отправлять и загружать медиа в мессенджерах из-за падения скорости загрузки и нестабильного соединения.

Больше всего жалоб за сутки поступило от абонентов МТС. Сообщения оставляют пользователи из Санкт-Петербурга — 58%, Москвы, Ленобласти — по 9%, Краснодарского края — 5%, Ростовской области, Сахалина, Кузбасса, Новосибирской, Ярославской областей, Татарстана, Псковской, Иркутской областей — по 2%, Саратовской, Волгоградской, Самарской, Нижегородской областей — по 1%.

Жалобы на неполадки мобильного интернета поступают и от абонентов других операторов. Сбои регистрируются в Санкт-Петербурге, Хабаровском крае, Свердловской области, Приморском крае, Ивановской, Ярославской, Томской областях, Москве.

Почему не работает мобильный интернет 16 ноября

Сбои мобильного интернета могут происходить на фоне угрозы атаки БПЛА. Власти российских регионов, как правило, предупреждают о возможном понижении качества сигнала. Мера принимается в целях обеспечения безопасности населения, гражданской инфраструктуры и стратегических объектов.

Так, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко вечером 15 ноября сообщил, что в регионе введен режим «Беспилотная опасность». Об отмене предупреждения стало известно рано утром 16 ноября. Также в период с 23:06 мск 15 ноября до 04:38 мск 16 ноября вводился план «Ковер» — аэропорт не принимал и не выпускал суда.

«В целях безопасности граждан введены временные ограничения работы мобильного интернета», — добавил Мельниченко.

В интересах безопасности заблаговременное информирование жителей о конкретных локациях и сроках действия ограничений не представляется возможным, объяснили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — добавили в ведомстве.

Почти 60 беспилотников уничтожили или подавили над территорией России ночью 16 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. 23 БПЛА удалось ликвидировать над территорией Самарской области, 17 — над Волгоградской, по пять — над Саратовской и Ростовской. По три дрона подавили над Курской и Воронежской областями. Один беспилотник ПВО сбила над Брянской областью.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Где в России не работает проводной интернет 16 ноября

В Ярославской, Ивановской, Костромской и Владимирской областях перестал работать проводной интернет «Ростелекома» (MOEX: RTKM), пишут СМИ. В пресс-службе уточнили, что «произошла авария по вине третьих лиц».

«До конца дня каналы будут восстановлены. Идут работы», — заявила пресс-секретарь МРФ «Центр» Галина Шлосберг.

Во Владимирском филиале «Ростелекома» «Зебра ТВ» информировали, что у провайдера поврежден магистральный провод в Ярославской области. Региональные источники сообщили, что из-за технических проблем в Ярославле была прервана трансляция хоккейного матча «Локомотив» — «Барыс».

