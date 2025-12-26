Telegram не работает сегодня, 26 декабря: причина, сбои, блокировка

Сегодня, 26 декабря, произошел масштабный сбой в мессенджере Telegram, следует из данных сервиса Downdetector. Что об этом известно, будет ли он заблокирован?

Что известно о сбоях в работе Telegram 26 декабря

Большая часть жалоб, исходя из данных Downdetector, касается работы мобильного приложения (47%) и сайта (31%). Еще 15% пользователей сообщают о перебоях с оповещениями. На общий сбой в мессенджере пришлось 4% жалоб, на личный кабинет — 1%.

Уточняется, что больше всего обращений о неполадках поступает от пользователей Windows. Далее идут Android и iOS. При этом намного реже жалуются владельцы Mac OS X, минимальное число сообщений — от пользователей Linux.

Основная масса жалоб приходит из Ленинградской, Ивановской, Самарской и Курской областей, а также из Москвы. Количество обращений везде примерно одинаковое.

При этом, по данным сервиса «Сбой.рф», порядка 43% обращений приходятся на Москву, 14% — на Санкт-Петербург, 6% — на Новосибирскую область, 5% — на Московскую область, 4% — на Свердловскую область, 3% — на Башкортостан и Калужскую область, 2% — на Пермский, Красноярский и Хабаровский края и Челябинскую область, 1% — на Самарскую, Архангельскую, Калининградскую и Тамбовскую области и Ханты-Мансийский АО.

«Проблемы могут возникнут в результате аварии или технического сбоя, проблема также может оказаться временной. Более подробную и актуальную информацию по работе сайта, приложений на Android или iOS можно получить по официальным контактам», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала Readovka, в работе Telegram наблюдается сбой в некоторых странах, в том числе за границей.

«Проблемы наблюдаются сразу по всем фронтам: „тупит“ и мобильное приложение, и версия для компьютеров. Больше всего отчетов о сбоях поступает из Москвы, Питера и приграничных областей. Пользователи жалуются, что сообщения висят и не отправляются, боты молчат, а вход в аккаунт затруднен. При этом сбои наблюдаются не только в России — на проблемы с доступом жалуются и за рубежом», — пишет канал.

Причины сбоев на данный момент неизвестны.

Будет ли Telegram заблокирован в России

Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский ранее заявил, что Telegram не заблокируют до тех пор, пока все каналы не переедут в MAX. По его мнению, неправильно было бы заблокировать Telegram, потому что это не только мессенджер, но и социальная сеть.

«В Telegram есть огромное количество каналов с большой аудиторией, можно так назвать, правильных каналов, и зарубежных, и нашей страны, которые освещают правильно нашу повестку. Конечно, в них вложены и силы, и средства», — уточнил он.

Роскомнадзор также на данный момент не заявлял о планах полностью блокировать Telegram или замедлять его, но в августе 2025 года регулятор ограничил голосовые звонки в мессенджере, объяснив это методом борьбы с мошенниками.

