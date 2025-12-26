Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 14:28

Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год

Психиатр Елисеенко: миллениалы предпочитают ностальгировать в Новый год

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Миллениалы предпочитают ностальгировать в Новый год, а зумеры чаще экспериментируют с форматами, рассказал Readovka.news врач-психиатр Антон Елисеенко. Он отметил, что традиции для нового поколения важны только при личном отклике.

Врач подчеркнул, что для миллениалов важны семейные застолья, знакомые ритуалы и ощущение общности. Они также выбирают переосмысливать традиции, отказываясь от устаревших и токсичных элементов.

По словам Елисеенко, зумеры находятся в поиске новых форматов – они могут отпраздновать Новый год на квесте или шумной вечеринке, или совместить онлайн и офлайн форматы празднования. Он отметил, что оба поколения определяет смещение фокуса с материальных подарков на впечатления.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин в этом году планирует украсить новогоднюю елку в «советском» стиле, а треть опрошенных выбрали классическое красно-золотое оформление. Согласно полученной информации, 19% респондентов остановятся на минимализме.

поколения
Новый год
традиции
привычки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Синоптик пообещал колебания атмосферного давления в Москве
Дом без компромиссов: как окна помогают совместить тишину, свет и тепло
В Госдуме раскритиковали призыв Грэма к Вашингтону «пойти ва-банк»
В МИД России оценили тон представителей некоторых стран
Врач рассказала о симптомах мышиной лихорадки
В Крыму озвучили причину мощного пожара на объекте инфраструктуры
«Какая-то месть»: Сотникова защитила «Битву экстрасенсов» от Сафронова
Российского дипломата отправили в колонию за работу на разведку США
Долина начала вывозить вещи из квартиры Лурье
Товстик объяснил решение детей остаться с ним после расставания
Делал компост из геев: Санта-садовник оказался маньяком-расчленителем
Диброва призналась, когда отношения с Товстиком начались на самом деле
Женщина погибла в ДТП с микроавтобусом под Липецком
Секретное пророчество Мессинга взорвало Сеть. Что ждет мир 26 февраля?
Кто такие строительные аналитики и почему они становятся важнее прорабов
«Надо будет — сделаем»: Товстик раскрыл, женится ли он на Дибровой
Товстик впервые рассказал о разговоре с Дибровым после измены его жены
Раскрыты восемь убийств Санта-Клауса
Полковник ответил, когда может начаться «генеральная битва» за Донбасс
Нутрициолог дала советы, как привить семье здоровые пищевые привычки
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.