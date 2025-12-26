Психиатр рассказал, как разные поколения празднуют Новый год Психиатр Елисеенко: миллениалы предпочитают ностальгировать в Новый год

Миллениалы предпочитают ностальгировать в Новый год, а зумеры чаще экспериментируют с форматами, рассказал Readovka.news врач-психиатр Антон Елисеенко. Он отметил, что традиции для нового поколения важны только при личном отклике.

Врач подчеркнул, что для миллениалов важны семейные застолья, знакомые ритуалы и ощущение общности. Они также выбирают переосмысливать традиции, отказываясь от устаревших и токсичных элементов.

По словам Елисеенко, зумеры находятся в поиске новых форматов – они могут отпраздновать Новый год на квесте или шумной вечеринке, или совместить онлайн и офлайн форматы празднования. Он отметил, что оба поколения определяет смещение фокуса с материальных подарков на впечатления.

