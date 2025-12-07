ТИЭФ'25
07 декабря 2025 в 15:48

Стало известно, как нарядит елку каждый пятый россиянин

Каждый пятый россиянин нарядит елку в советском стиле

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Каждый пятый россиянин в этом году планирует украсить новогоднюю елку в «советском» стиле, а треть опрошенных выбрали классическое красно-золотое оформление, передает Telegram-канал «Кровавая барыня» со ссылкой на исследование. Согласно полученной информации, 19% респондентов остановятся на минимализме. Еще 23% признались, что не придерживаются какого-либо определенного стиля.

Чаще всего новогодний декор покупают представители поколения X (59%), чуть реже — миллениалы (56%) и зумеры (53%). Среди беби-бумеров тратить деньги на украшения готовы только 42%. Большинство опрошенных планирует обновить базовый набор украшений: 71% купят елочные игрушки, 62% — тематический декор для дома, а 32% — праздничный текстиль. Новую искусственную елку намерены приобрести 22% россиян, уличные украшения — 14%.

Что касается бюджета, половина респондентов рассчитывает потратить на декор от 1 до 3 тыс. рублей. Еще 20% готовы выделить 3–5 тыс., 14% — до 20 тыс. Уложиться в сумму до тысячи рублей планируют 12% опрошенных, и лишь 5% намерены потратить более 10 тыс. рублей.

Ранее аллерголог-пульмонолог Елена Пятикова предупредила, что новогодние украшения, такие как мишура и еловые ветви, могут вызвать аллергию и проблемы с дыханием. Она также порекомендовала избегать использования аэрозолей с искусственным снегом в помещении.

елки
игрушки
Новый год
россияне
украшения
