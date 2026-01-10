«Утешительный приз»: раскрыта правда о сделке Украины и США на миллиарды

Вашингтон не предоставит Киеву $800 млрд в рамках соглашения о восстановлении украинской стороны, уверен политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с NEWS.ru он отметил, что эту сумму стоит воспринимать как виртуальный утешительный приз для украинского общества. По словам американиста, любые подобные соглашения, даже если они будут подписаны, будут носить фантастический характер.

Любые подобные соглашения будут носить фантастический характер. Никаких $800 млрд, инвестиций никто Украине предоставить не сможет, и не будет. Ни Соединенные Штаты Америки, ни европейцы, ни кто-либо еще. Какие-то инвестиции, конечно, в итоге дойдут, в рамках абстрактного послевоенного восстановления страны, если оно будет реализовано. Но это не $800 млрд. Их стоит воспринимать как некий утешительный приз, причем абсолютно виртуальный для украинского общества, — высказался Дудаков.

По его словам, для Киева это просто возможность «подсластить пилюлю», потому что мирное соглашение будет очень суровым для Украины. Поэтому, отметил американист, Украине обещают в виде утешительных призов либо деньги, либо членство в ЕС, либо гарантии США. Хотя, подчеркнул политолог, все отлично понимают, что этого никогда не будет.

[Президент Украины Владимир] Зеленский может выйти и сказать: видите, мы подписали унизительное, позорное соглашение, де-факто проиграли, это признаем, но зато у нас будет некое светлое будущее с этими полученными почти триллионом долларов инвестиций, только немножко стоит потерпеть и у нас этот самый денежный поток вертолетных денег хлынет. Все, очевидно, понимают, что не хлынет, — заключил Дудаков.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты и Украина ведут подготовку к подписанию соглашения на $800 млрд, которое должно обеспечить восстановление и гарантии безопасности для украинской стороны. Предполагается, что финансирование будет привлекаться в течение 10 лет.