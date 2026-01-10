Дочь Хворостовского рассказала о сложной операции

Мария, приемная дочь известного оперного певца Дмитрия Хворостовского, поделилась с подписчиками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) своими переживаниями после перенесенной сложной операции на сердце. Несколько месяцев она не выходила в интернет и испытывала трудности в повседневной жизни.

И это несмотря на то, что фактически я начала жизнь с чистого листа, теперь у меня новое отремонтированное сердце! — написала Мария.

Дочь Хворостовского призналась, что опасалась не пережить хирургическое вмешательство и беспокоилась о будущем своих детей. Эти переживания негативно сказались на ее психическом состоянии, и на какое-то время она была вынуждена избегать публичных мероприятий и общения в интернете.

Ранее сообщалось, что российская фигуристка Алина Горбачева вернулась из Германии, где проходила лечение после травмы колена. Спортсменка поделилась в Telegram-канале видео из аэропорта, где она передвигается на инвалидной коляске. Фигуристка пока не сообщала подробностей о своем восстановлении и планах по возвращению к тренировкам.