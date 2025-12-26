Мужчина открыл стрельбу из автомата в супермаркете Донецка

Полицейские обезвредили мужчину, который открыл стрельбу из автомата в супермаркете Донецка, сообщили ТАСС в пресс-службе полиции ДНР. В ведомстве обратили внимание на оперативность проведенной операции, в результате происшествия никто не пострадал.

Сотрудники МВД по ДНР оперативно обезвредили вооруженного мужчину, устроившего беспорядочную стрельбу в одном из супермаркетов Петровского района столицы республики, — сказано в сообщении.

