21 декабря 2025 в 09:50

Женщина убила двух бывших мужей за один день

Во Флориде женщина за один день застрелила двух бывших мужей

Фото: David Crane/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
В американском штате Флорида задержали женщину, подозреваемую в убийстве двух своих бывших мужей, пишет People. 51-летняя Сьюзан Авалон была арестована полицией после того, как она украла еду из ресторана. До этого она, представившись курьером, пришла к дому своего первого бывшего мужа в городе Брадентоне. Когда мужчина открыл дверь, она выстрелила в него.

Авалон обнаружили с помощью камер видеонаблюдения и системы распознавания автомобильных номеров возле ее дома в округе Ситрус. Правоохранители застали ее за попыткой отмыть фургон отбеливателем.

Второе убийство раскрылось после того, как в ходе допроса Авалон упомянула другого бывшего мужа. Это заставило полицию проверить мужчину, жившего в Тампе. Прибыв по адресу, стражи порядка обнаружили его тело с огнестрельным ранением, а также следы взлома на двери.

Согласно данным следствия, женщина сначала убила бывшего мужа в Тампе, а затем преодолела более 200 километров, чтобы совершить второе убийство в Брадентоне. Причины преступлений пока не установлены. Одна из версий предполагает, что мотивом могли стать споры о детях и финансах. У Авалон имелась задолженность по алиментам, и у нее пятеро детей от двух браков, что могло привести к крупным штрафам. Авалон грозит смертная казнь.

Ранее в Швеции полиция задержала 12-летнего подростка по подозрению в заказном убийстве. Жертвой стал 21-летний молодой человек. Подросток перепутал свою цель и по ошибке застрелил не того человека. За выполнение заказа подозреваемому заплатили 20 тыс. фунтов стерлингов (около 2,1 миллиона рублей).

