В Швеции задержали киллера-школьника, случайно перепутавшего жертву В Швеции 12-летний киллер убил не того человека за 2 млн рублей

Шведские правоохранители задержали 12-летнего киллера, который по ошибке убил 21-летнего парня, сообщает Daily Star. По информации издания, юноша перепутал жертву.

Отмечается, что за убийство подозреваемому заплатили 20 тысяч фунтов стерлингов (около 2,1 миллиона рублей). Подросток выстрелил в салон Audi, где потерпевший сидел с друзьями. В результате жертва скончалась в больнице, уточнили в издании.

Журналисты пояснили, что по шведскому законодательству дети до 15 лет не могут быть отправлены в тюрьму. Подростка передали органам опеки и обеспечили для него юридическую защиту, расследование инцидента продолжается, добавили в СМИ.

Ранее руководитель Европола Катрин де Болль заявила, что преступные группировки на территории Европейского союза активно вовлекают несовершеннолетних в противоправные действия, включая заказные убийства. Она отметила, что правоохранители зарегистрировали 105 эпизодов вовлечения детей в преступления.

До этого в результате международной полицейской операции была пресечена деятельность педофильской платформы Kidflix, задержаны 79 человек, причастных к ее деятельности. Преступная группировка, члены которой находились в 35 странах, специализировалась на сборе материалов о растлении несовершеннолетних.