«Расправься с ней и выкинь»: мать заказала убить дочь, почему ее оправдали

«Расправься с ней и выкинь»: мать заказала убить дочь, почему ее оправдали

Суд в Челябинске вынес оправдательный приговор 46-летней местной жительнице, которая обвиняется в попытке организации убийства своей старшей 12-летней дочери. Однако местная прокуратура не согласна с решением присяжных. Рассмотрение апелляции уже началось. Что известно о семье, как о ней отзываются местные, какой срок может грозить женщине, что будет с детьми — в материале NEWS.ru.

Что известно о женщине, заказавшей дочь

По данным СМИ, 46-летняя Светлана в одиночку воспитывает четверых несовершеннолетних дочерей, одна из девочек имеет инвалидность. В поселок Измайловский Кизильского района семья переехала из маленького городка в Свердловской области. Женщина с детьми проживала в частном доме.

Однажды Светлана в местном продуктовом магазине подошла познакомиться к мужчине, который выбирал мясо для шашлыков. Им оказался Андрей Алтынов. Как позже он сам расскажет СМИ, женщина привела его во двор дома, попросив выполнить некоторые бытовые работы.

«Мы пришли к ним, я сел на лавочку и спросил, что делать надо. Потому что двор-то чистый был, ничего делать не надо. Она начала выдумывать про грядки. А я что — огородник? Какие грядки? Эта девочка тоже на улице была. Мама на нее накричала, и она ушла. И эта женщина начала задавать вопросы, судимый ли я в прошлом. Я говорю: „Ну и че? Тебе какая разница, за что я судимый? Это моя жизнь, мои проблемы“», — заявил мужчина в эфире телешоу «За гранью» на НТВ.

Тогда Светлана предложила своему новому знакомому утопить ее 12-летнюю дочь. Она обещала заплатить ему за это 100 тысяч рублей.

«Расправься с ней и в речку выкинь», — сказала она ему.

Исполнение преступления Алтынов должен был подтвердить фотографиями, после чего мать обещала выплатить деньги. Мужчина сделал вид, что согласился, а сам обратился в полицию. При этом сам Алтынов отсидел за разбой и грабеж, а также был судим за незаконченное убийство таксиста, но его оправдали.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

«Она позвала дочь, накинула на нее что-то и сказала: „Иди с дядей погуляй“. Я там онемел на крыльце. Девочке сразу в лоб сказал все, она ответила, что слышала. Она сначала растерялась, потом плакать начала. Я ее обнял, сказал, что все нормально будет, я ее не трону», — утверждает мужчина.

После этого он отвел девочку к себе домой, где его ждали жена и дети. По словам супруги Алтынова Анастасии, дочь Светланы плакала и поначалу боялась зайти в дом.

В итоге на основании показаний Алтынова было возбуждено уголовное дело по статье об организации приготовления к убийству малолетнего по найму. Многодетную мать заключили под стражу, вину она не признала. Суд присяжных в конце ноября вынес женщине оправдательный вердикт, установив, что обстоятельства преступления не нашли подтверждения. Дело направлено на пересмотр.

Что говорят о семье родственники и соседи

После того как Светлану арестовали, ее детей передали сначала в детский дом, а потом бабушке Алсу Елисеевой. Пенсионерка отказывается верить в то, что ее дочь способна заказать убийство собственного ребенка.

«Мы очень хотим, чтобы их мама вернулась домой. Маленькая каждый день спрашивает, где мама, мы говорим, что она в больнице. Я надеюсь, что она вернется к своим детям», — рассказала женщина в эфире.

Брат Светланы Александр Елисеев тоже заступился за женщину: он уверен, что выводы расследования не могут опираться на одни лишь слова Алтынова.

«Ты топишь мою сестру, многодетную мать. Девочка хочет к маме, она рада, что вся ситуация сейчас проясняется», — сказал он Андрею на том же эфире.

Тем временем родственница Светланы Марина Коренская охарактеризовала женщину как не самую добросовестную мать. По ее словам, она была лишена родительских прав, вела аморальный образ жизни.

«У нее нет материнских чувств. Спасибо нужно сказать Андрею, который спас этих детей», — сказала Коренская.

Поселок Измайловский находится в 100 километрах от Магнитогорска. Расстояние до ближайшего населенного пункта — 15 километров. Местный житель Антон рассказал NEWS.ru, что соседи разделились на два лагеря: одни поддерживают Алтынова, другие уверены, что Светлану оклеветали.

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru

«Они (Светлана с детьми. — NEWS.ru) приехали к нам какое-то время назад. А вот „киллер“ — местный. Случилось это все полгода назад, тогда только об этом в селе и говорили. Сейчас уже все как-то к этому привыкли», — признался Антон.

В комментариях к новостям о произошедшем жители задаются вопросом, почему в Свердловской области семья жила нормально, а невзгоды посыпались на многодетную мать именно после переезда.

Какой срок может получить женщина, если суд удовлетворит жалобу прокуратуры

Обвинение Светлане предъявили в соответствии с частью 3 статьи 33, частью 1 статьи 30, пунктами «в», «з» части 2 статьи 105 УК РФ (организация приготовления убийства малолетнего по найму). Адвокат Даниил Лунев в беседе с NEWS.ru отметил, что реальный срок по этой статье может достигать 15 лет.

«Возможно, если сильно повезет, будет хороший адвокат, раскаяние, положительные характеристики и все прочее, ей отсрочат наказание до исполнения детям 14 и 18 лет в зависимости от социального статуса», — сказал адвокат.

По его словам, при этом избежать реального наказания женщина не сможет, минимально ей дадут 10 лет в колонии общего режима.

Адвокат и бывший следователь Вадим Багатурия в беседе с NEWS.ru поделился мнением, что матери грозит от шести до восьми лет лишения свободы. В случае отсутствия у детей иных попечителей — от пяти до семи лет.

По его словам, женщине будет проведена судебно-психиатрическая экспертиза, которая установит, вменяема она или нет. Кроме того, к ней могут быть применены принудительные меры медицинского характера.

Адвокат Александр Карабанов заверил в беседе с NEWS.ru, что в случае обвинительного приговора детей, скорее всего, отправят в интернат или отдадут родственникам.

Читайте также:

«Похоронишь в маленьких гробиках»: женщина преследует тату-мастера

Утопить не получилось: волгоградец из ревности убил и расчленил жену

Метал дротиками в промежность: маньяк-великан вырезал матери язык и связки