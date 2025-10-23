Расправившийся с семьей бизнесмена россиянин вновь оказался в наручниках Осужденный за убийство семьи мужчина задержан за девять ножевых в Петербурге

В Санкт-Петербурге задержан ранее осужденный за убийство семьи мужчина, подозреваемый в убийстве человека в 2005 году, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу и Ленобласти. По версии следствия, он нанес не менее девяти ударов ножом прохожему на Каменноостровском проспекте и похитил $3 тыс. (около 84 тыс. рублей по курсу на тот момент).

Задержание произошло в Ставропольском крае после анализа доказательств по старому делу. Фигурант был осужден за убийство семьи бизнесмена в Ленобласти, где жертвами стали беременная жена, 11-летний сын и 15-летняя дочь предпринимателя.

Ранее в Екатеринбурге 44-летнего рецидивиста Алексея Рыжкова приговорили к 20 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы за двойное убийство. Жертвами осужденного стали Ольга Федотова и Алексей Куйвашев — племянник экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

До этого в Люберцах задержали киллера и его пособника, обвиняемых в убийстве директора лицея, совершенном 23 года назад. По версии следствия, заказчиком преступления выступил криминальный авторитет, предложивший за убийство заслуженного учителя России $300 (около 10 тыс. рублей). Свидетель опознал одного из задержанных как исполнителя.