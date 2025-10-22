Суд Екатеринбурга приговорил убийцу племянника Куйвашева к 20 годам колонии

В Екатеринбурге 44-летнего рецидивиста Алексея Рыжкова приговорили к 20 годам колонии строгого режима и двум годам ограничения свободы за двойное убийство, пишет ЕАН. Жертвами осужденного стали Ольга Федотова и Алексей Куйвашев — племянник экс-губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

По данным следствия, в ноябре 2024 года Рыжков в состоянии алкогольного опьянения убил Куйвашева и Федотову в ходе конфликта. Преступление произошло в квартире на улице Первомайской. После расправы злоумышленник взял карту женщины и купил за счет ее средств алкоголь в магазине.

Как выяснилось, Рыжков уже был неоднократно судим. Его привлекали к уголовной ответственности за убийство, кражу и умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью.

Ранее в Москве суд приговорил 63-летнего Сергея Астахова к пожизненному лишению свободы за убийство двоих человек. Он будет отбывать наказание в исправительной колонии особого режима.