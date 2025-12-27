Медсестра не согласилась с наказанием после массового заражения ВИЧ Медсестра в КБР решила обжаловать приговор за заражение людей гепатитом и ВИЧ

Медсестра частного санатория в Нальчике, осужденная за заражение более 70 человек гепатитом С и ВИЧ, подала апелляционную жалобу, сообщили РИА Новости. Медработника приговорили к четырем годам лишения свободы.

Осужденная подала апелляционную жалобу на приговор Нальчикского городского суда, — проинформировал источник.

Расследование установило, что с конца 2022 года по конец 2023 года в процедурном кабинете санатория происходило многократное использование одноразовых изделий. При этом необходимые процедуры по дезинфекции не проводились. В результате такой экономии 71 пациент заразился гепатитом С, а также было зафиксировано пять случаев инфицирования ВИЧ. Руководители санатория, а именно врач и генеральный директор, избежали уголовного наказания. Причиной стал истечение срока давности по делу. Лицензия медицинского учреждения была полностью аннулирована.

Ранее в Нальчике был вынесен приговор по делу о массовом заражении пациентов. Медсестру, помимо реального срока, обязали выплатить троим потерпевшим компенсацию в размере 9 млн рублей.

До этого судебное решение было вынесено в отношении частной клиники в Уфе. Это учреждение опубликовало в социальных сетях фотографии пациентки до и после операции без получения ее согласия. Медицинское учреждение обязали выплатить крупный штраф.