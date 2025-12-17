Суд взыскал 9 млн рублей с заразившей 70 человек гепатитом медсестры

В Кабардино-Балкарии завершилось рассмотрение дела о халатности в санатории «Медис», где медсестра заразила 70 человек ВИЧ и гепатитом, суд Нальчика обязал ее выплатить троим потерпевшим 9 млн рублей, сообщает РИА Новости. Медработница также проведет четыре года в колонии общего режима.

Суд частично удовлетворил иски трех потерпевших о компенсации морального вреда, постановив взыскать с медсестры по 3 млн рублей в пользу каждого из них, — уточнил собеседник агентства.

Следствие установило, что в период с конца 2022-го по конец 2023 года в процедурном кабинете санатория одноразовые изделия использовались многократно, а процедуры по дезинфекции не проводились. Итогом этой «экономии» стало заражение 71 пациента гепатитом С и пять случаев инфицирования ВИЧ. Несмотря на тяжесть последствий, руководители санатория — врач и гендиректор — избежали наказания в связи с истечением срока давности. Лицензия заведения полностью аннулирована.

