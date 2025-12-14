Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Бессимптомный враг печени: как не подцепить гепатит B. Ликбез от врача

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Гепатит В — не просто желтуха, а серьезное вирусное заболевание, поражающее печень и способное перейти в хроническую форму практически без симптомов. Врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев в интервью NEWS.ru рассказал, в чем главная опасность данного недуга и можно ли его полностью вылечить.

Чем гепатит B отличается от гепатита A

В отличие от гепатита А, который проходит бесследно, гепатит В представляет реальную угрозу развития цирроза и рака печени. Знание о путях его передачи и мерах профилактики — это ваша надежная защита на всю жизнь.

Возбудитель — вирус гепатита В (HBV). Его ключевая особенность — высочайшая устойчивость. Он может неделями сохраняться в засохшей капле крови на бритве или ножницах и выдерживает кратковременное кипячение.

Как передается гепатит B

Пути передачи — парентеральные, то есть заражение происходит при контакте с инфицированными биологическими жидкостями. Самый частый путь — через кровь. Заражение может произойти при использовании нестерильных медицинских инструментов, многоразовых шприцев, маникюре, педикюре, татуировках и пирсинге в сомнительных заведениях. Опасность могут представлять даже общие бритвенные станки или зубные щетки.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кроме того, вирус содержится в семенной жидкости и вагинальном секрете, поэтому незащищенный половой контакт — высокий риск. Младенец может заразиться от инфицированной матери во время родов. Важно помнить, что гепатит В не передается при бытовых контактах: через объятия, рукопожатия, общую посуду, пищу или воду, при кашле и чихании.

Симптомы гепатита B

Коварство гепатита В заключается в том, что он часто протекает бессимптомно. Человек может годами быть носителем и источником вируса, не подозревая об этом.

Острая форма (первые 1–6 месяцев после заражения) может напоминать вирусную инфекцию: слабость, утомляемость, боли в суставах, головная боль, небольшое повышение температуры. По мере развития болезни возникает потеря аппетита, тошнота, тяжесть в правом подреберье, пожелтение кожи и склер (желтуха), а также изменяется цвет мочи (она становится темной) и кала (он, напротив, светлеет). У 90% взрослых здоровых людей острый гепатит В заканчивается полным излечением с формированием иммунитета. У остальных 10% заболевание переходит в хроническую форму.

Это происходит, если вирус сохраняется в крови более шести месяцев. Долгое время может протекать скрыто или с минимальными симптомами:

  • постоянная усталость, снижение работоспособности;
  • периодическая тяжесть в правом боку после еды;
  • иногда — сосудистые «звездочки» на коже, покраснение ладоней;
  • со временем (через 15–20 лет) хронический гепатит В может привести к циррозу или раку печени.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кому гепатит B угрожает в первую очередь

Заразиться может любой, но риск особенно высок для:

  • медицинских работников, контактирующих с кровью;
  • людей, употребляющих инъекционные наркотики;
  • людей с беспорядочными половыми связями без использования презервативов;
  • пациентов, нуждающихся в частых переливаниях крови или гемодиализе;
  • людей, делающих татуировки, пирсинг, маникюр в антисанитарных условиях;
  • членов семьи, проживающих с больным хроническим гепатитом В;
  • новорожденных от инфицированных матерей.

Чем опасен невылеченный гепатит B

Хронический гепатит В — это бомба замедленного действия. Без должного врачебного контроля и лечения он приводит к необратимым последствиям.

  • Цирроз печени: здоровые клетки печени погибают и замещаются рубцовой тканью, которая не выполняет функций. Печень перестает справляться с детоксикацией, синтезом белков и другими жизненно важными задачами.
  • Печеночная недостаточность.
  • Гепатоцеллюлярная карцинома (рак печени): хроническое воспаление, вызванное вирусом, значительно повышает риск развития злокачественной опухоли.
  • Летальный исход от осложнений цирроза или рака.

Как не заразиться гепатитом B

Специфическая профилактика (вакцинация) — это единственный способ гарантированно защитить себя. Вакцина против гепатита В безопасна и входит в национальный календарь прививок большинства стран. Схема вакцинации: проводится трехкратно: первая доза, через месяц — вторая, через шесть месяцев после первой — третья.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для новорожденных: прививку делают в первые 24 часа жизни. Это позволяет прервать цепочку передачи вируса от матери к ребенку. Курс из трех прививок обеспечивает надежную защиту у 95% людей на период не менее 15–20 лет, а часто и на всю жизнь.

Неспецифическая профилактика (поведенческая) включает в себя ряд правил.

  • Безопасный секс: использование презервативов при каждом половом контакте с непроверенным партнером.
  • Личная гигиена: никогда не пользуйтесь чужими предметами личной гигиены.
  • Бдительность в салонах и клиниках: убедитесь, что все процедуры выполняются стерильными инструментами, вскрываемыми при вас. Отдавайте предпочтение одноразовым инструментам.
  • Отказ от наркотиков, особенно инъекционных.

Можно ли полностью вылечить гепатит B

Диагноз «гепатит В» — не приговор. Современная медицина позволяет контролировать вирус и значительно замедлить или остановить прогрессирование болезни.

Необходимо немедленно обратиться к врачу-гепатологу или инфекционисту, так как только специалист может назначить адекватное лечение. Следует отказаться от самостоятельных попыток подобрать терапию, исключить прием гепатотоксичных препаратов (включая многие БАДы и травы) и алкоголя.

Для лечения хронического гепатита В существуют эффективные препараты, которые не уничтожают вирус полностью, но подавляют его размножение, уменьшают воспаление и риск осложнений. Принимать их нужно длительно, под строгим контролем врача.

Необходимо соблюдать строгую диету «Стол № 5». Исключить жареное, жирное, острое, копченое, маринады, консервы, жирные бульоны, свежую выпечку, шоколад и алкоголь. Допускаются к употреблению: отварные, запеченные или приготовленные на пару нежирные мясо и рыба, каши, овощи, некислые фрукты и кисломолочные продукты.

Не забывайте о регулярном контроле. Необходимо постоянно сдавать анализы (так называемая «вирусная нагрузка»), проверять состояние печени с помощью УЗИ и эластометрии для оценки степени фиброза.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Придерживайтесь здорового образа жизни. Умеренная физическая активность, полноценный сон и отказ от курения помогают поддерживать иммунитет.

