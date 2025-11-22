Заражаются почти везде: как не заболеть гепатитом А. Инструкция от врача

Заражаются почти везде: как не заболеть гепатитом А. Инструкция от врача

Гепатит А, известный в народе как «желтуха» или болезнь Боткина, — это инфекционное заболевание, поражающее печень. Вопреки распространенному мнению, это не хроническая болезнь, а острое состояние, которое может серьезно подорвать здоровье. Врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев рассказал в интервью NEWS.ru, можно ли заразиться гепатитом А в домашних условиях и есть ли шанс полностью выздороветь.

Чем отличается гепатит А от гепатитов B и C

В отличие от своих «коллег» гепатита В и С, гепатит А не переходит в хроническую форму и не приводит к циррозу или раку печени, но это не делает его безобидным. Главной особенностью возбудителя вируса является невероятная устойчивость во внешней среде. Он может месяцами жить в воде, на продуктах и поверхности предметов.

Как и где можно заразиться гепатитом А

Путь передачи — фекально-оральный. Это значит, что вирус попадает в организм здорового человека через рот с частичками фекалий больного. Произойти это может через:

воду (купание в водоемах, употребление некипяченой воды);

продукты (овощи, фрукты, ягоды, моллюски, которые не прошли достаточную термическую обработку);

руки (основной путь, особенно в детских коллективах и через немытые руки работников общепита);

общие предметы обихода (посуда, полотенца, игрушки).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Больной человек становится заразным за одну-две недели до появления первых симптомов и продолжает выделять вирус некоторое время после. Именно это делает болезнь коварной — можно заразиться от человека, который выглядит абсолютно здоровым.

Симптомы гепатита А

Заболевание редко начинается остро с пожелтения. Оно развивается стадийно:

Инкубационный период. От момента заражения до первых симптомов проходит от 15 до 50 дней (в среднем 28–30). Человек чувствует себя хорошо. Продромальный (безжелтушный) период. Длится около недели. Симптомы напоминают кишечный грипп или тяжелое отравление: резкое повышение температуры до 38–39 градусов, сильная слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота, рвота, потеря аппетита, тяжесть в животе. Важный отличительный признак — может появиться боль в правом подреберье (за счет увеличения печени) и темная моча (цвета пива или крепкого чая). Стул, наоборот, может стать светлым. Желтушный период. Желтеют склеры глаз, слизистые оболочки и кожа. С появлением желтухи температура, как правило, спадает и общее самочувствие немного улучшается. Слабость и отсутствие аппетита сохраняются.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Важно знать, что болезнь может протекать и в безжелтушной форме (особенно у детей), что затрудняет диагностику. Человек переносит легкое недомогание, не подозревая, что переболел гепатитом А.

Кто в группе риска по заражению гепатитом А

Заразиться может абсолютно любой человек, не имеющий иммунитета (неболевший и непривитый). Наибольшему риску подвержены:

дети и подростки в организованных коллективах (детские сады, школы, лагеря) из-за недостаточно сформированных гигиенических навыков;

члены семьи болеющего человека;

путешественники, выезжающие в регионы с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по гепатиту А (страны Азии, Африки, Латинской Америки);

люди, проживающие в районах с плохим водоснабжением и канализацией;

работники общественного питания, водоканала, детских учреждений.

Чем опасен недолеченный гепатит А

Гепатит А редко дает осложнения, и большинство людей полностью выздоравливают. Однако при несоблюдении рекомендаций врача или изначально ослабленном здоровье возможны:

фульминантный (молниеносный) гепатит. Это редчайшая (менее 1% случаев), но крайне опасная форма, при которой происходит массивный некроз печени. Развивается быстро, сопровождается острой печеночной недостаточностью и имеет высокий риск летального исхода;

рецидивы болезни. После кажущегося выздоровления симптомы могут вернуться с меньшей интенсивностью. Обычно это проходит без последствий;

нарушение функции печени. Даже после выздоровления требуется время на восстановление. Нарушение диеты, прием алкоголя или токсичных лекарств в этот период могут затянуть процесс и ухудшить состояние;

развитие сопутствующих заболеваний желчевыводящих путей (дискинезия, холецистит).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как избежать заражения гепатитом А

Профилактика гепатита А эффективна и надежна. Она делится на две большие группы. Первая — неспецифическая профилактика (гигиена). Это основа в предотвращении болезни.

строгое мытье рук с мылом после туалета, перед едой, после возвращения с улицы;

употребление только кипяченой или бутилированной воды. Не пейте воду из непроверенных источников, не используйте ее для мытья фруктов;

тщательное очищение овощей, фруктов и ягод, особенно тех, что употребляются в сыром виде. Рекомендуется обдавать их кипятком;

приобретение продуктов только в установленных местах (магазины, рынки), а не с рук;

купание только в разрешенных для этого водоемах. Старайтесь не заглатывать воду.

Вторая — специфическая профилактика (вакцинация). Это самый мощный и надежный способ защиты. Вакцина против гепатита А безопасна и высокоэффективна. Кому рекомендуется:

всем детям, согласно Национальному календарю прививок (по эпидемическим показаниям) или по желанию родителей;

путешественникам, выезжающим в эндемичные регионы;

медработникам, учителям, работникам общепита и водоканалов;

военнослужащим и людям, проживающим в неблагополучных по гепатиту А районах.

Схема вакцинации обычно предусматривает две прививки. Вторая доза вводится через 6–18 месяцев после первой и обеспечивает защиту на долгие годы (по данным исследований, более 20 лет).

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как жить с гепатитом А

Если врач подтвердил гепатит А, главная задача — помочь печени восстановиться и не мешать ей этого делать. Необходима немедленная госпитализация. Лечение, особенно при средней и тяжелой форме, проводится в инфекционном стационаре. Это крайне важно для контроля за состоянием и предотвращения осложнений.

Также следует соблюдать постельный режим в острый период. Физическая активность создает дополнительную нагрузку на ослабленную печень.

Основу лечения составляет строгая диета «Стол № 5». Пациентам можно есть:

нежирные сорта мяса и рыбы (отварные или на пару);

каши (овсяная, гречневая);

овощные супы;

тушеные овощи;

некислые фрукты;

кисломолочные продукты;

галетное печенье.

Во время лечения следует отказаться от всего жареного, жирного, острого, копченого и маринованного. Также пациентам нельзя консервы, колбасы, жирные бульоны, свежий хлеб, сдобу, шоколад, мороженое и алкоголь.

Важно пить много жидкости для снятия интоксикации. Подойдет щелочная минеральная вода без газа, компоты из сухофруктов и отвар шиповника.

Кроме того, врач может назначить энтеросорбенты (для выведения токсинов), гепатопротекторы (для поддержки и восстановления клеток печени), витамины, а также капельницы с глюкозой и солевыми растворами при сильной интоксикации.

Гепатит А — серьезное заболевание, но не приговор. Ответственное отношение к гигиене и своевременная вакцинация — ваша надежная защита. А если болезнь все же настигла, четкое соблюдение всех предписаний врача — гарантия полного восстановления без последствий.

Читайте также:

Живет в каждом из нас: чем опасен кандидоз, симптомы, как не заболеть

Скромный защитник: зачем людям марганец, чем опасен дефицит. Ответ врача

Провоцируют рак и диабет: врач назвала самые опасные магазинные продукты

Рак поджелудочной железы: почему так опасен, как предотвратить, симптомы