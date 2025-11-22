Заражаются почти везде: как не заболеть гепатитом А. Инструкция от врача

Гепатит А, известный в народе как «желтуха» или болезнь Боткина, — это инфекционное заболевание, поражающее печень. Вопреки распространенному мнению, это не хроническая болезнь, а острое состояние, которое может серьезно подорвать здоровье. Врач-инфекционист Видновской больницы Минздрава Подмосковья Александр Поцелуев рассказал в интервью NEWS.ru, можно ли заразиться гепатитом А в домашних условиях и есть ли шанс полностью выздороветь.
Чем отличается гепатит А от гепатитов B и C
В отличие от своих «коллег» гепатита В и С, гепатит А не переходит в хроническую форму и не приводит к циррозу или раку печени, но это не делает его безобидным. Главной особенностью возбудителя вируса является невероятная устойчивость во внешней среде. Он может месяцами жить в воде, на продуктах и поверхности предметов.
Как и где можно заразиться гепатитом А
Путь передачи — фекально-оральный. Это значит, что вирус попадает в организм здорового человека через рот с частичками фекалий больного. Произойти это может через:
- воду (купание в водоемах, употребление некипяченой воды);
- продукты (овощи, фрукты, ягоды, моллюски, которые не прошли достаточную термическую обработку);
- руки (основной путь, особенно в детских коллективах и через немытые руки работников общепита);
- общие предметы обихода (посуда, полотенца, игрушки).
Больной человек становится заразным за одну-две недели до появления первых симптомов и продолжает выделять вирус некоторое время после. Именно это делает болезнь коварной — можно заразиться от человека, который выглядит абсолютно здоровым.
Симптомы гепатита А
Заболевание редко начинается остро с пожелтения. Оно развивается стадийно:
- Инкубационный период. От момента заражения до первых симптомов проходит от 15 до 50 дней (в среднем 28–30). Человек чувствует себя хорошо.
- Продромальный (безжелтушный) период. Длится около недели. Симптомы напоминают кишечный грипп или тяжелое отравление: резкое повышение температуры до 38–39 градусов, сильная слабость, головная боль, ломота в теле, тошнота, рвота, потеря аппетита, тяжесть в животе. Важный отличительный признак — может появиться боль в правом подреберье (за счет увеличения печени) и темная моча (цвета пива или крепкого чая). Стул, наоборот, может стать светлым.
- Желтушный период. Желтеют склеры глаз, слизистые оболочки и кожа. С появлением желтухи температура, как правило, спадает и общее самочувствие немного улучшается. Слабость и отсутствие аппетита сохраняются.
Важно знать, что болезнь может протекать и в безжелтушной форме (особенно у детей), что затрудняет диагностику. Человек переносит легкое недомогание, не подозревая, что переболел гепатитом А.
Кто в группе риска по заражению гепатитом А
Заразиться может абсолютно любой человек, не имеющий иммунитета (неболевший и непривитый). Наибольшему риску подвержены:
- дети и подростки в организованных коллективах (детские сады, школы, лагеря) из-за недостаточно сформированных гигиенических навыков;
- члены семьи болеющего человека;
- путешественники, выезжающие в регионы с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по гепатиту А (страны Азии, Африки, Латинской Америки);
- люди, проживающие в районах с плохим водоснабжением и канализацией;
- работники общественного питания, водоканала, детских учреждений.
Чем опасен недолеченный гепатит А
Гепатит А редко дает осложнения, и большинство людей полностью выздоравливают. Однако при несоблюдении рекомендаций врача или изначально ослабленном здоровье возможны:
- фульминантный (молниеносный) гепатит. Это редчайшая (менее 1% случаев), но крайне опасная форма, при которой происходит массивный некроз печени. Развивается быстро, сопровождается острой печеночной недостаточностью и имеет высокий риск летального исхода;
- рецидивы болезни. После кажущегося выздоровления симптомы могут вернуться с меньшей интенсивностью. Обычно это проходит без последствий;
- нарушение функции печени. Даже после выздоровления требуется время на восстановление. Нарушение диеты, прием алкоголя или токсичных лекарств в этот период могут затянуть процесс и ухудшить состояние;
- развитие сопутствующих заболеваний желчевыводящих путей (дискинезия, холецистит).
Как избежать заражения гепатитом А
Профилактика гепатита А эффективна и надежна. Она делится на две большие группы. Первая — неспецифическая профилактика (гигиена). Это основа в предотвращении болезни.
- строгое мытье рук с мылом после туалета, перед едой, после возвращения с улицы;
- употребление только кипяченой или бутилированной воды. Не пейте воду из непроверенных источников, не используйте ее для мытья фруктов;
- тщательное очищение овощей, фруктов и ягод, особенно тех, что употребляются в сыром виде. Рекомендуется обдавать их кипятком;
- приобретение продуктов только в установленных местах (магазины, рынки), а не с рук;
- купание только в разрешенных для этого водоемах. Старайтесь не заглатывать воду.
Вторая — специфическая профилактика (вакцинация). Это самый мощный и надежный способ защиты. Вакцина против гепатита А безопасна и высокоэффективна. Кому рекомендуется:
- всем детям, согласно Национальному календарю прививок (по эпидемическим показаниям) или по желанию родителей;
- путешественникам, выезжающим в эндемичные регионы;
- медработникам, учителям, работникам общепита и водоканалов;
- военнослужащим и людям, проживающим в неблагополучных по гепатиту А районах.
Схема вакцинации обычно предусматривает две прививки. Вторая доза вводится через 6–18 месяцев после первой и обеспечивает защиту на долгие годы (по данным исследований, более 20 лет).
Как жить с гепатитом А
Если врач подтвердил гепатит А, главная задача — помочь печени восстановиться и не мешать ей этого делать. Необходима немедленная госпитализация. Лечение, особенно при средней и тяжелой форме, проводится в инфекционном стационаре. Это крайне важно для контроля за состоянием и предотвращения осложнений.
Также следует соблюдать постельный режим в острый период. Физическая активность создает дополнительную нагрузку на ослабленную печень.
Основу лечения составляет строгая диета «Стол № 5». Пациентам можно есть:
- нежирные сорта мяса и рыбы (отварные или на пару);
- каши (овсяная, гречневая);
- овощные супы;
- тушеные овощи;
- некислые фрукты;
- кисломолочные продукты;
- галетное печенье.
Во время лечения следует отказаться от всего жареного, жирного, острого, копченого и маринованного. Также пациентам нельзя консервы, колбасы, жирные бульоны, свежий хлеб, сдобу, шоколад, мороженое и алкоголь.
Важно пить много жидкости для снятия интоксикации. Подойдет щелочная минеральная вода без газа, компоты из сухофруктов и отвар шиповника.
Кроме того, врач может назначить энтеросорбенты (для выведения токсинов), гепатопротекторы (для поддержки и восстановления клеток печени), витамины, а также капельницы с глюкозой и солевыми растворами при сильной интоксикации.
Гепатит А — серьезное заболевание, но не приговор. Ответственное отношение к гигиене и своевременная вакцинация — ваша надежная защита. А если болезнь все же настигла, четкое соблюдение всех предписаний врача — гарантия полного восстановления без последствий.
Читайте также:
Живет в каждом из нас: чем опасен кандидоз, симптомы, как не заболеть
Скромный защитник: зачем людям марганец, чем опасен дефицит. Ответ врача
Провоцируют рак и диабет: врач назвала самые опасные магазинные продукты
Рак поджелудочной железы: почему так опасен, как предотвратить, симптомы