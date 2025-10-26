Провоцируют рак и диабет: врач назвала самые опасные магазинные продукты

Злоупотребление продуктами промышленного производства не так безопасно, как может показаться на первый взгляд. Аллерголог-иммунолог Видновской больницы Минздрава Подмосковья Наталья Попова в интервью NEWS.ru перечислила самые вредные пищевые товары и объяснила, почему от них лучше отказаться.

Лапша быстрого приготовления

Лапша быстрого приготовления содержит огромное количество соли, усилителей вкуса, включая глутамат натрия, консервантов и ароматизаторов. Она полностью лишена витаминов и полезных веществ. Злоупотребление этим блюдом чревато повышением артериального давления, проблемами с почками, ухудшением состояния кожи и волос, а также рисками развития сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, вкусовые добавки могут вызвать привыкание.

Майонез и промышленные соусы

Майонез и промышленные соусы изготавливаются из рафинированных растительных масел низкого качества, содержат большое количество сахара, искусственных добавок, стабилизаторов и эмульгаторов. Их обилие в рационе опасно набором лишнего веса, повышением уровня холестерина, нарушением пищеварения, раздражением слизистых желудка и кишечника. Кроме того, данные продукты провоцируют развитие атеросклероза и сахарного диабета II типа.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Копчености и колбасы

Копчености и колбасы вредны в силу высокого содержания нитритов и нитратов, используемых для придания цвета и продления срока годности продукта. Часто содержат скрытые жиры, трансжиры и избыток соли.

Злоупотребление такими продуктами чревато повышенным риском возникновения онкологических заболеваний желудочно-кишечного тракта, гипертонии, ожирения, нарушения функций печени и почек.

Чипсы и снеки

Пережаренные картофельные чипсы, сухарики, снеки и прочие закуски изготавливаются с использованием гидрогенизированных жиров, огромного количества соли и синтетических вкусовых добавок. Они способны нарушить обменные процессы в организме человека, из-за чего токсичные вещества начинают накапливаться в органах и тканях. Кроме того, чипсы и снеки повышают риск возникновения инфарктов, инсультов, а также развития кариеса.

Газированные напитки

Газированные напитки содержат огромное количество сахара или подсластителей, фосфорной кислоты, искусственных красителей и ароматизаторов. Сладкая газировка разрушает зубную эмаль, провоцирует заболевания поджелудочной железы, остеопороз и сахарный диабет II типа. Кроме того, злоупотребление подобными напитками вызывает усталость и повышенную раздражительность.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Булочки, пирожки и хлеб из белой муки

Белая мука практически лишена клетчатки и питательных веществ, поэтому приготовленные из нее продукты часто дополнительно обогащают сахаром, солью и маргарином. Сдоба, пирожки и пирожные повышают холестерин, а также провоцируют ожирение, хронические воспаления, метаболический синдром и ослабление иммунитета.

Промышленные конфеты, печенье, шоколадные батончики

В промышленных сладостях содержится большое количество сахара, пальмового масла, искусственных ароматизаторов и красителей, наполнителей и загустителей. Чрезмерное употребление таких лакомств провоцирует проблемы с зубами, кариес, сахарный диабет II типа, гиперактивность и дефицит внимания у детей, а также депрессивные расстройства у взрослых.

Готовые блюда, замороженные котлеты, пицца

Для улучшения внешнего вида и увеличения сроков хранения готовые фабричные блюда и полуфабрикаты обрабатываются большим количеством соли, сахара, крахмала и гидрогенизированных жиров. Они провоцируют усиленную нагрузку на печень и поджелудочную железу, расстройство пищеварения, мигрень, аллергические реакции, повышенный аппетит и зависимость от нездоровых перекусов.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Консервы и готовые супы

Консервы и готовые супы производятся с добавлением большого количества соли, сахара, консервантов и вкусовых добавок. Злоупотребление ими опасно отеками, повышенным давлением, замедленным усвоением витаминов и минералов, повреждением стенок сосудов, а также заболеваниями сердца и ЖКТ.

Колбасные изделия

При изготовлении колбасных изделий часто используются дешевые мясные обрезки, субпродукты, шкурки, хрящи и кожа животных, а также фосфаты, натрий, крахмал и другие нежелательные компоненты. Обилие таких продуктов в рационе приводит к повреждению тканей органов пищеварения, повышенному риску онкологии и хроническим заболеваниям желудка и кишечника, аллергии и воспалениям.

Большинство производителей добавляет витамины в промышленную продукцию исключительно для повышения привлекательности товара среди потребителей. Попытка маскировки вреда за счет полезных компонентов — всего лишь рекламный трюк.

Магазинное мороженое

Магазинное мороженое часто содержит большое количество сахара, искусственных ароматизаторов, стабилизаторов и консервантов. Эти добавки могут вызывать аллергические реакции, проблемы с пищеварением и способствовать развитию кариеса. Высокое содержание сахара также ведет к быстрому подъему уровня глюкозы в крови, что может привести к диабету II типа и ожирению.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Чупа-чупсы

Чупа-чупсы содержат много сахара и красителей, которые способствуют разрушению зубов, вызывают кариес, повышают риск развития диабета, а также могут вызвать аллергические реакции и раздражительность у детей. Регулярное употребление конфет также увеличивает вероятность возникновения проблем с весом.

Жевательные мармеладки

Эти сладости также богаты сахаром и искусственными добавками. Они вызывают разрушение зубной эмали, способствуют возникновению кариеса и увеличивают риск появления лишнего веса. Некоторые производители используют некачественные ингредиенты, которые могут негативно влиять на здоровье ребенка.

Искусственные добавки, такие как красители, ароматизаторы и консерванты, воспринимаются организмом как чужеродные вещества. Это заставляет иммунную систему активироваться и реагировать сильнее, что может усиливать существующие аллергические реакции. Даже если присутствует аллергия на березу и в период ее цветения продолжать есть некачественную пищу, то организм будет реагировать на березу сильнее.

