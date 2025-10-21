Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
21 октября 2025 в 10:39

Россиянкам рассказали, каким должно быть питание в менопаузу

Врач Фисюк: в менопаузу нужно употреблять богатые кальцием и белком продукты

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В менопаузу нужно употреблять продукты, богатые кальцием и белком, заявила акушер-гинеколог Виктория Фисюк. По ее словам, переданным РИАМО, это позволяет не только скорректировать массу тела, но и улучшить внешний вид.

В период менопаузы повышается риск остеопороза, поэтому важно употреблять продукты, богатые кальцием и витамином D. Для поддержания обмена веществ и мышечной массы необходимо есть больше белковой пищи. Кроме того, важно поддерживать сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов, — отметила Фисюк.

Для предотвращения ощущения ложного аппетита специалист порекомендовала добавлять в каждое блюдо свежие овощи и зелень. Что касается фруктов, то их желательно съедать в умеренных количествах и использовать преимущественно как легкий перекус, учитывая высокое содержание углеводов.

По ее словам, также желательно исключить из рациона кондитерские изделия, хлебобулочные продукты из рафинированной пшеничной муки. Кроме того, врач рекомендовала уменьшить количество потребляемой соли, отказавшись от колбасы, копченостей и сильно соленых блюд.

Ранее гинеколог Мадина Бекова предупредила, что эндометриоз в запущенной форме может привести к бесплодию. При этом, по ее словам, этот диагноз не ставит крест на беременности. При правильной терапии многие пациентки могут забеременеть и родить здоровых детей.

гинекологи
продукты
витамины
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач раскрыла, как выявить скрытые нарушения зрения
Стало известно, в каком российские регионе самые низкие цены на квартиры
Снявшего «Закрытую школу» режиссера зарезали у подъезда его дома
В МГУ закрыли корпус из-за опасной болезни
Известный продюсер грозился изнасиловать соседа и швырялся камнями
Нутрициолог назвала неожиданный фактор, мешающий похудеть
Магнитные бури сегодня, 21 октября: что завтра, повышение давления, апатия
Курица в духовке: сочное блюдо с ананасами за 35 минут
В новом кабмине Японии замечено старое лицо
Новолуние 21 октября: когда и где наблюдать в РФ, что можно и нельзя делать
В СВР раскрыли, где британская разведка готовит следующие диверсии
«Пошлют умирать»: депутат о желании Британии отправить войска на Украину
«Тысячи камней»: гид рассказал о ловушке, в которую могли попасть Усольцевы
Экс-лидера Франции Саркози поместили в тюрьму Санте
Стало известно, куда перешла аудитория запрещенного Instagram
Раскрыто самое опасное приближающееся событие для Украины
В деле экс-главы новосибирской клиники появились новые фигуранты
Аналитик раскрыл, какие продукты подорожали этой осенью
Стилист оценил возможность возвращения кокошника в моду
СК начал проверку после того, как 186 человек остались без дома из-за ямы
Дальше
Самое популярное
Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле
Общество

Курицу не запекаю, а готовлю шкмерули — уютный ужин в грузинском стиле

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее
Общество

Полкило творога и горстка муки! Через 10 минут уже едим. Нежные лепешки гезлеме — как в Турции, только вкуснее

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября
Россия

Крах Красноармейска и позорное бегство ВСУ: новости СВО на вечер 19 октября

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.