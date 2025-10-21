Россиянкам рассказали, каким должно быть питание в менопаузу Врач Фисюк: в менопаузу нужно употреблять богатые кальцием и белком продукты

В менопаузу нужно употреблять продукты, богатые кальцием и белком, заявила акушер-гинеколог Виктория Фисюк. По ее словам, переданным РИАМО, это позволяет не только скорректировать массу тела, но и улучшить внешний вид.

В период менопаузы повышается риск остеопороза, поэтому важно употреблять продукты, богатые кальцием и витамином D. Для поддержания обмена веществ и мышечной массы необходимо есть больше белковой пищи. Кроме того, важно поддерживать сбалансированное соотношение белков, жиров и углеводов, — отметила Фисюк.

Для предотвращения ощущения ложного аппетита специалист порекомендовала добавлять в каждое блюдо свежие овощи и зелень. Что касается фруктов, то их желательно съедать в умеренных количествах и использовать преимущественно как легкий перекус, учитывая высокое содержание углеводов.

По ее словам, также желательно исключить из рациона кондитерские изделия, хлебобулочные продукты из рафинированной пшеничной муки. Кроме того, врач рекомендовала уменьшить количество потребляемой соли, отказавшись от колбасы, копченостей и сильно соленых блюд.

