Женщинам рассказали, возможна ли беременность при эндометриозе

Эндометриоз в запущенной форме может привести к бесплодию, заявила РИАМО гинеколог Мадина Бекова. При этом, по ее словам, этот диагноз не ставит крест на беременности. При правильной терапии многие пациентки могут забеременеть и родить здоровых детей.

Эндометриоз может никак себя не проявлять на ранней стадии, но это не значит, что он безопасен. Единственный способ вовремя его обнаружить — регулярные осмотры у врача и УЗИ органов малого таза: женщинам после 30 лет не реже раза в год, даже при отсутствии каких-либо жалоб, — призвала Бекова.

Она отметила, что заподозрить эндометриоз можно по кровотечениям и боли, которая может усиливаться при месячных, интимной близости или дефекации. Запущенное заболевание нередко приводит к образованию спаек, нарушению проходимости маточных труб, сбоям в работе яичников и снижению качества яйцеклеток.

