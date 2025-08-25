Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 августа 2025 в 12:58

Женщинам рассказали, возможна ли беременность при эндометриозе

Гинеколог Бекова предупредила, что запущенный эндометриоз грозит бесплодием

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Эндометриоз в запущенной форме может привести к бесплодию, заявила РИАМО гинеколог Мадина Бекова. При этом, по ее словам, этот диагноз не ставит крест на беременности. При правильной терапии многие пациентки могут забеременеть и родить здоровых детей.

Эндометриоз может никак себя не проявлять на ранней стадии, но это не значит, что он безопасен. Единственный способ вовремя его обнаружить — регулярные осмотры у врача и УЗИ органов малого таза: женщинам после 30 лет не реже раза в год, даже при отсутствии каких-либо жалоб, — призвала Бекова.

Она отметила, что заподозрить эндометриоз можно по кровотечениям и боли, которая может усиливаться при месячных, интимной близости или дефекации. Запущенное заболевание нередко приводит к образованию спаек, нарушению проходимости маточных труб, сбоям в работе яичников и снижению качества яйцеклеток.

Ранее гинеколог Аида Мусаева заявила, что употребление ананаса может уменьшить боль во время менструального цикла. Она отметила, что сбалансированный рацион, богатый определенными продуктами, помогает облегчить неприятные симптомы во время критических дней.

заболевания
гинекологи
женщины
беременность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Турецкий флот начал поиски пропавшего пловца Свечникова
Доброволец рассказала, есть ли поблажки для женщин на СВО
Раскрыто число россиян, которые проголосуют электронно на осенних выборах
Суд отложил новые разбирательства по делу об убийстве Талькова
Задержан замглавы Курской области Базаров: что известно о хищениях?
Сбитый в приграничном регионе аэростат ВСУ с боеприпасами сняли на видео
Названа главная задача, которую решает Россия под Днепром
В Петербурге посетитель фитнес-клуба утонул в бассейне
Поиски альпинистки Наговицыной на пике Победы провалились: последние фото
В России начали продавать пиво из КНДР
Глава Минтранса Турции заявил в полицию сам на себя
Солист Rammstein приехал в Молдавию ради психбольницы
Крайне редкий гриб-гигант обнаружен на Камчатке
В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника ВСУ
Юрист объяснил, какую опасность может представлять Маркарян для общества
Боня обратилась с финансовым предложением к сыну погибшей Наговициной
Форсирование российскими бойцами реки Волчья попало на видео
На Украине хотят разрешить выезд мужчинам до определенного возраста
Скалолаз рассказал, зачем альпинисты-«чайники» рвутся на Эльбрус
Физика Ожаровского не выпускают из Монголии: «дуэль» с силовиками, шпионаж
Дальше
Самое популярное
Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского
Общество

Названа предполагаемая причина болезни ушедшего из жизни Вышинского

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа
Общество

Настоящее харчо по-грузински: простой рецепт сытного супа

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?
Москва

Заморозки идут, в Москве похолодает до +5: какая будет погода 1 сентября?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.