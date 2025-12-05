Гинеколог ответила, в какое время суток делать тест на беременность Гинеколог Лобачева: тест на беременность лучше делать утром

Тест на беременность, проведенный вечером, может дать ложный результат, поэтому лучше делать его в утренние часы, рассказала «Газете.Ru» ассистент кафедры акушерства и гинекологии Института хирургии Пироговского Университета, врач-гинеколог Юлия Лобачева. Она отметила, что для выявления беременности необходимо определить концентрацию ХГЧ.

Считается, что утренняя порция мочи идеальна для такой детекции, поскольку она более концентрированная. Туда же относится большое количество выпитой жидкости, если выпить много воды, то концентрация ХГЧ в моче может быть снижена, — рассказала Лобачева.

По словам гинеколога, при использовании теста на беременность важно следовать инструкции. Результат может оказаться ложным, если не выдержать полоску в моче на протяжении нужного времени или использовать просроченный тест.

