Врач объяснил, чем опасен резус-конфликт при беременности

Резус-конфликт при беременности может спровоцировать гемолитическую болезнь новорожденных (ГБН) с тяжелой анемией, желтухой, обширными отеками, рассказал aif.ru заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра им. Дмитрия Рогачева доктор медицинских наук Павел Трахтман. Он отметил, что последствия не всегда будут тяжелыми, однако такая беременность требует пристального наблюдения.

Это происходит так: во время беременности эритроциты плода попадают в кровоток матери. И ее иммунная система, которая никогда не сталкивалась с резус-антигеном D, может воспринять их как угрозу и начать вырабатывать защитные антитела, — объяснил Трахтман.

Он отметил, что современная медицина может эффективно предотвратить развитие осложнений. Врач рассказал, что по показаниям женщинам вводят иммуноглобулин — он не дает организму матери запустить выработку опасных для ребенка антител.

