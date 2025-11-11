Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
11 ноября 2025 в 13:01

Врач объяснил, чем опасен резус-конфликт при беременности

Врач Трахтман: резус-конфликт может привести к анемии и желтухе новорожденного

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Резус-конфликт при беременности может спровоцировать гемолитическую болезнь новорожденных (ГБН) с тяжелой анемией, желтухой, обширными отеками, рассказал aif.ru заведующий отделением трансфузиологии Детского медицинского центра им. Дмитрия Рогачева доктор медицинских наук Павел Трахтман. Он отметил, что последствия не всегда будут тяжелыми, однако такая беременность требует пристального наблюдения.

Это происходит так: во время беременности эритроциты плода попадают в кровоток матери. И ее иммунная система, которая никогда не сталкивалась с резус-антигеном D, может воспринять их как угрозу и начать вырабатывать защитные антитела, — объяснил Трахтман.

Он отметил, что современная медицина может эффективно предотвратить развитие осложнений. Врач рассказал, что по показаниям женщинам вводят иммуноглобулин — он не дает организму матери запустить выработку опасных для ребенка антител.

Ранее гинеколог Мария Стратонова рассказала, что недолеченный трихомониаз значительно повышает риск заражения ВИЧ. По ее словам, хроническое течение этой инфекции негативно сказывается на репродуктивном здоровье как женщин, так и мужчин, создавая долгосрочные угрозы.

