Гинеколог раскрыла, чем опасен недолеченный трихомониаз

Недолеченный трихомониаз значительно повышает риск заражения ВИЧ, заявила NEWS.ru заведующая женской консультацией Красногорской больницы Министерства здравоохранения Московской области, врач акушер-гинеколог Мария Стратонова. По ее словам, хроническое течение этой инфекции негативно сказывается на репродуктивном здоровье как женщин, так и мужчин, создавая долгосрочные угрозы.

Невылеченный трихомониаз может привести к серьезным последствиям. У женщин инфекция часто вызывает воспалительные заболевания органов малого таза — эндометрит, сальпингит, цервицит. Подобные состояния повышают риск бесплодия, внематочной беременности и осложнений при вынашивании плода. У мужчин заболевание может стать причиной хронического простатита, нарушения эректильной функции и снижения качества спермы. Кроме того, трихомонады способны усиливать восприимчивость к другим инфекциям, включая вирус иммунодефицита человека, — пояснила Стратонова.

По словам специалиста, это происходит за счет повреждения слизистых оболочек и активации воспалительных процессов. Она добавила, что хроническое течение инфекции также нередко сопровождается снижением общего тонуса организма, усталостью и частыми рецидивами воспалений.

