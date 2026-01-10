Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 19:46

Что входит в ОМС в 2026 году: составлен перечень бесплатной медпомощи

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Россияне в 2026 году смогут получить бесплатное лечение более чем по 20 видам заболеваний и состояний, о чем свидетельствует постановление правительства, размещенное на сайте опубликования правовых актов. Что вошло в перечень?

Что входит в ОМС в 2026 году

Перечень болезней, при которых лечение остается бесплатным, не изменился по сравнению с 2025 годом. В него входят инфекционные и паразитарные заболевания, онкология, патологии эндокринной и нервной систем, болезни крови и системы кровообращения, кожные и костно-мышечные заболевания, нарушения зрения и слуха, болезни органов дыхания и пищеварения, а также заболевания полости рта, за исключением зубного протезирования, и мочеполовой системы.

Россияне по-прежнему смогут бесплатно получать помощь при травмах, отравлениях и других последствиях внешних воздействий, во время беременности, родов и абортов, а также при отдельных состояниях, возникающих у новорожденных в перинатальный период. В список также вошли расстройства питания и обмена веществ, иммунные нарушения, врожденные пороки развития, хромосомные аномалии, психические расстройства и расстройства поведения. Кроме того, помощь будет оказываться при симптомах и отклонениях от нормы, не классифицированных как заболевания.

Значимым новшеством для беременных женщин стало включение в программу пренатальной (дородовой) диагностики, в том числе неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) — анализа внеклеточной ДНК плода по крови матери. Согласно документу, в рамках репродуктивной диспансеризации у женщин 21–49 лет один раз в пять лет будут бесплатно проводить анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) и жидкостную цитологию шейки матки при положительном результате.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Помимо базового списка, программа ОМС с 2026 года расширена новыми профилактическими и диагностическими возможностями. В перечень расширенного неонатального скрининга для новорожденных добавлены две новые тяжелые наследственные болезни: Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Граждане в возрасте 18–40 лет получат право на однократное бесплатное определение уровня липопротеина. Также введена регулярная бесплатная оценка липидного профиля (холестерин и триглицериды): для лиц 18–39 лет — раз в шесть лет, а для граждан старше 40 лет — раз в три года.

Что не входит в ОМС

Одной из упоминаемых категорий является лечение таких заболеваний, как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулез, а также венерические инфекции. Официально эти болезни в программах ОМС часто не включаются как стандартное обслуживание.

Психическое здоровье обычно тоже остается за пределами привычных схем ОМС, особенно когда речь о длительном сопровождении, терапии у узких специалистов, реабилитации. Многие пациенты сталкиваются с тем, что нужное лечение либо вовсе не предлагается в рамках бесплатной помощи, либо его масштаб ограничен.

Паллиативный уход — еще одна область, которую указывают как не охваченную стандартом ОМС. Есть и другие «частные» направления: процедуры, которые врачи назначают по личной инициативе, обследования сверх базовых программ, некоторые виды диагностических тестов или консультации частных клиник — все это нередко оказывается платным.

Читайте также:

Откровенные фото, шикарный отдых: как живет Седокова после смерти Тиммы

Измены жене, конкуренция с отцом, «Чай вдвоем»: как живет Денис Клявер

Долиной займется полиция? Саботировала ли она выезд из квартиры Лурье

ОМС
болезни
лечение
новости
Анастасия Яланская
А. Яланская
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Системы ПВО сбили 10 БПЛА ВСУ над регионами России
«Пламя войны охватило всю Европу»: Сийярто выступил с предупреждением
Орбана избрали кандидатом на пост премьера Венгрии
В Госдуме поставили точку в вопросе о двух ипотеках сразу
«Продолжают заниматься самоубийством»: Дмитриев о политике ЕС
Протесты в Иране: причины, сколько погибших, что происходит 10 января
Опрос показал, как немцы оценили действия властей Берлина после блэкаута
Картофельные котлеты с грибной подливкой: сытно, бюджетно и очень по-домашнему
Число жертв при обстреле Алеппо стремительно выросло
В Склифе представили подборку самых неожиданных предметов внутри пациентов
Звездный хирург перенес экстренную операцию
«Следующая жертва»: в одной из стран начали опасаться Трампа
На борту самолета загорелась ручная кладь
Британцы смели Библию с полок магазинов
Названо самое популярное слово в русском языке
Новейшее оружие РФ, ВСУ настигла лютая кара, «глупость» Гретцки: что дальше
В Сходне на проезжей части загорелся автомобиль
Стало известно о гибели двух полицейских в ЛНР
В Екатеринбурге водитель въехал в столб электроосвещения
Трое детей попали в больницу после нарушения ПДД
Дальше
Самое популярное
«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке
Общество

Яблоки, орехи и рассыпчатое тесто — сербский пирог ябуковач. Аромат в каждой крошке

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья
Общество

Без слоев и без майонеза: салат с курицей, огурцами и кукурузой — на каждый день и для застолья

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.