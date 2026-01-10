Что входит в ОМС в 2026 году: составлен перечень бесплатной медпомощи

Россияне в 2026 году смогут получить бесплатное лечение более чем по 20 видам заболеваний и состояний, о чем свидетельствует постановление правительства, размещенное на сайте опубликования правовых актов. Что вошло в перечень?

Что входит в ОМС в 2026 году

Перечень болезней, при которых лечение остается бесплатным, не изменился по сравнению с 2025 годом. В него входят инфекционные и паразитарные заболевания, онкология, патологии эндокринной и нервной систем, болезни крови и системы кровообращения, кожные и костно-мышечные заболевания, нарушения зрения и слуха, болезни органов дыхания и пищеварения, а также заболевания полости рта, за исключением зубного протезирования, и мочеполовой системы.

Россияне по-прежнему смогут бесплатно получать помощь при травмах, отравлениях и других последствиях внешних воздействий, во время беременности, родов и абортов, а также при отдельных состояниях, возникающих у новорожденных в перинатальный период. В список также вошли расстройства питания и обмена веществ, иммунные нарушения, врожденные пороки развития, хромосомные аномалии, психические расстройства и расстройства поведения. Кроме того, помощь будет оказываться при симптомах и отклонениях от нормы, не классифицированных как заболевания.

Значимым новшеством для беременных женщин стало включение в программу пренатальной (дородовой) диагностики, в том числе неинвазивного пренатального тестирования (НИПТ) — анализа внеклеточной ДНК плода по крови матери. Согласно документу, в рамках репродуктивной диспансеризации у женщин 21–49 лет один раз в пять лет будут бесплатно проводить анализ на вирус папилломы человека (ВПЧ) и жидкостную цитологию шейки матки при положительном результате.

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Помимо базового списка, программа ОМС с 2026 года расширена новыми профилактическими и диагностическими возможностями. В перечень расширенного неонатального скрининга для новорожденных добавлены две новые тяжелые наследственные болезни: Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот. Граждане в возрасте 18–40 лет получат право на однократное бесплатное определение уровня липопротеина. Также введена регулярная бесплатная оценка липидного профиля (холестерин и триглицериды): для лиц 18–39 лет — раз в шесть лет, а для граждан старше 40 лет — раз в три года.

Что не входит в ОМС

Одной из упоминаемых категорий является лечение таких заболеваний, как вирус иммунодефицита человека (ВИЧ), туберкулез, а также венерические инфекции. Официально эти болезни в программах ОМС часто не включаются как стандартное обслуживание.

Психическое здоровье обычно тоже остается за пределами привычных схем ОМС, особенно когда речь о длительном сопровождении, терапии у узких специалистов, реабилитации. Многие пациенты сталкиваются с тем, что нужное лечение либо вовсе не предлагается в рамках бесплатной помощи, либо его масштаб ограничен.

Паллиативный уход — еще одна область, которую указывают как не охваченную стандартом ОМС. Есть и другие «частные» направления: процедуры, которые врачи назначают по личной инициативе, обследования сверх базовых программ, некоторые виды диагностических тестов или консультации частных клиник — все это нередко оказывается платным.

