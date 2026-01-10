Атака США на Венесуэлу
10 января 2026 в 17:45

Измены жене, конкуренция с отцом, «Чай вдвоем»: как живет Денис Клявер

Денис Клявер Денис Клявер Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Экс-солист дуэта «Чай вдвоем» Денис Клявер рассказал, почему закончился их роман с бывшей участницей группы «Гости из будущего» Евой Польной. Что известно о его изменах, внебрачной дочери, почему он конкурировал со своим отцом Ильей Олейниковым?

Что известно о романе Клявера с Польной

По словам Клявера, они расстались из-за разных характеров. Кроме того, по словам певца, у него охладели чувства к Польне.

«Наш роман с Евой — это было что-то быстрое и невероятное. Он был дан нам свыше, чтобы на свет появилась Эвелин. Мне было очень тяжело. Это ужасно, вообще катастрофа. Но вина моя только в том, что я разлюбил. Мы настолько два разных человека, и нам не суждено быть вместе», — сказал артист в интервью Борису Корчевникову.

В 2005 году Польна родила дочь Эвелин. Артистка долгое время скрывала имя отца ребенка, а в 2010 году бывший участник дуэта «Чай вдвоем» признался в отцовстве. Польна и Клявер давно не вместе, но сохраняют дружеские отношения.

Когда Клявер встречался с Польной, он был женат на танцовщице шоу-балета Лаймы Вайкуле — Юлии. Музыкант отметил, что тогда все думали, что Польна состоит в отношениях с коллегой по группе Юрием Усачевым, который даже отвез певицу в роддом. Ева и Денис договорились никому не сообщать, что между ними что-то было.

Денис Клявер с дочерью Эвелин Денис Клявер с дочерью Эвелин Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Да, у нас были отношения и родился ребенок, но мы не состояли в браке и расстались. Официально Денис признал свое отцовство лишь спустя пять лет после рождения Эвелин. Я не хотела, чтобы в мою жизнь вмешивались посторонние, и долгое время это удавалось. Даже наши знакомые артисты ничего не знали», — рассказывала Польна.

Что еще известно о личной жизни Клявера

На Юлии Клявер женился в 2001 году. 6 октября 2001-го у пары родился сын Тимофей.

«Мы жили хорошо, но постепенно мои чувства остыли, любовь ушла. Однако из-за Тимохи я не решался на развод», — говорил Клявер.

По его словам, он «мучился» три года. Параллельно в его жизни появилась юрист Ирина Федотова, которая стала его третьей женой. Сам певец подчеркивал, что Ирина не разрушала его семью, они стали встречаться только тогда, когда он понял, что любовь к жене прошла. В 2010 году второй брак певца был расторгнут. В том же году певец женился на Ирине. 24 сентября 2013 года у них родился сын Даниэль.

«Мы точно знаем секрет крепкого брака. Это судьба — встретить своего человека, и нам в этом плане очень повезло. Когда приходит это глобальное осознание, то остальное кажется такой незначительной мелочью, в том числе и бытовые стычки, и недопонимания», — отмечал Клявер, говоря о третьем браке.

В феврале 2025-го артист заявил о желании «повторно жениться» на Ирине.

«Она сказала да! В этом году нашей свадьбе 15 лет. Было ярко, но давно. Решили обновить ощущения», — сообщил Клявер, комментируя фото в соцсетях, на котором стоит на колене и преподносит жене кольцо.

Денис Клявер с супругой Ириной Денис Клявер с супругой Ириной Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что Клявер говорил об Олейникове

По словам Клявера, он жалеет, что не успел провести с отцом Ильей Олейниковым (один из создателей передачи «Городок») больше времени, так как был слишком молод и сконцентрирован на карьере. Олейников ушел из жизни в 2012 году.

«С 1995 года мы постоянно были в гастрольном графике, и папа тоже с Юрой Стояновым постоянно гастролировал. Тогда мобильных телефонов и видеосвязи не было. Папа прекрасно понимал, что добился той популярности, о которой мечтал, и наслаждался всеми гастрольными съемками», — сказал Клявер.

Также певец признавался, что всю жизнь «внутренне конкурировал с папой».

«Не знаю, почему так… Он меня никогда не стебал, не обижал и не унижал. Но мне почему-то всегда хотелось ему доказать, что я типа крутой. Хотя не было у нас такого, чтобы отец был против моего увлечения (творчеством. — NEWS.ru). Все его „против“ выражалось в том, что он не прилагал к этому никаких усилий», — вспоминал Клявер.

Что известно о возвращении группы «Чай вдвоем»

Группа «Чай вдвоем» была создана в 1994 году. Особую популярность приобрели песни «День рождения», «Ласковая моя», «Ты не одна». В 2012 году Клявер и Костюшкин объявили о распаде коллектива и занялись сольной карьерой.

«Просто 10 лет назад мы оказались заложниками одного жанра... Был творческий тупик жанра „Чай вдвоем“. Мы кардинально разные. Есть эксцентричный артист Стас Костюшкин и брутальный, романтичный я», — пояснял Денис.

Денис Клявер и Станислав Костюшкин Денис Клявер и Станислав Костюшкин Фото: Наталья Четверикова/РИА Новости

Тем не менее в мае 2023 года экс-участники дуэта воссоединились и исполнили новую песню — «Нежная». Музыканты также заявили, что это не разовая акция.

В ноябре того же года на пресс-бранче XXVIII Церемонии вручения национальной музыкальной премии «Золотой граммофон» Клявер заявил о возвращении на сцену группы «Чай вдвоем». Певец тогда отметил, что коллектив планирует гастролировать по стране.

