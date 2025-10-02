Клуб «Валдай»
02 октября 2025 в 21:13

«Просто разорвал»: Клявер признался в любви к одному молодому артисту

Певец Денис Клявер заявил корреспонденту NEWS.ru, что является поклонником молодого исполнителя Вани Дмитриенко. На презентации нового сезона телеканала RU.TV он отметил, что трек «Шелк» по-особенному запал ему в душу.

Если говорить про индивидуальные яркие личности, то Ваня Дмитриенко меня искренне порадовал своей невероятной крутой песней «Шелк», то есть меня просто разорвал. До этого была хорошая песня «Венера-Юпитер», — пояснил Клявер.

Певец отметил, что ему безумно приятно видеть новое поколение молодых артистов с ярким и ярким и самобытным творчеством. Современные исполнители проявляют свою индивидуальность и выдают «крутой материал», добавил экс-солист «Чая вдвоем».

Ранее Клявер заявил, что не собирается покидать сцену в ближайшем будущем. По его словам, именно в музыке он черпает энергию и чувствует свою значимость. Исполнитель отметил, что сцена — это его «вотчина», где он чувствует себя полезным людям, которые приходят на его концерты и живут его песнями. Певец добавил, что благодарность и отклик от поклонников являются для него самым большим счастьем и мотивируют продолжать творческую деятельность.

