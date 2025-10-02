Путин вспомнил русскую пословицу, говоря о западной гегемонии

Президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» при помощи русской пословицы ответил на попытки Запада насадить свою гегемонию. Речь идет о выражении о ломе. По словам главы государства, оно отражает суть происходящих в мире событий.

Какой бы потенциал ни накопила отдельная страна или группа стран, у всякой мощи все-таки есть предел. Российская сторона аудитории знает, есть такое у нас в народе выражение «Против лома нет приема, окромя другого лома». А он всегда появляется, понимаете? В этом суть происходящих событий в мире, — отметил Путин.

Также в ходе выступления президент России подчеркнул, что нигде нет и никогда не было силы, которая могла бы управлять всем миром. В нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему, добавил глава государства. По его словам, в настоящее время ставки чрезвычайно высоки, а ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика.

XXII ежегодное заседание Международного дискуссионного клуба «Валдай» проводится 2 октября. В этом году основной темой выступления президента стала текущая международная ситуация и причины ее возникновения.