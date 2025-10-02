Путин усомнился в наличии того, кто может управлять миром Путин: не существует силы, которая способна управлять всем миром

В мире нет и никогда не было силы, которая могла бы управлять всем миром, заявил президент России Владимир Путин в ходе своей программной речи на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба «Валдай». Он подчеркнул, что такого никогда не будет. Трансляция выступления ведется в Telegram-канале пресс-службы Кремля.

Да, могущество США и их союзников в конце XX века достигло пика, но нет и не будет силы, которая была бы в состоянии управлять миром, предписывать всем, что и как делать, как дышать. Попытки были, но они все закончились неудачей, — сказал Путин.

Также российский лидер заявил, что в нынешней ситуации в мире нужно быть готовыми ко всему. По словам главы государства, в настоящее время ставки чрезвычайно высоки, а ответственность каждого в такие периоды истории особенно велика.

До этого представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российские военные вынуждены принимать меры в ответ на провокации европейских стран в различных акваториях, в том числе в Балтике. В Кремле видят множественные попытки Европы помешать судоходству, что нарушает международные правила.