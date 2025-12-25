Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 06:51

Трамп появился на публике с новыми синяками

Трамп появился на публике с новым синяком на правом запястье

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Во время традиционного рождественского мероприятия президент США Дональд Трамп появился на публике с новыми синяками на руках, передает РИА Новости. На правом запястье наблюдалось заметное красное пятно, а левое было обработано тональным кремом.

Отмечается, что американский лидер отвечал на вопросы детей, которые интересовались местонахождением Санта-Клауса. Мероприятие проходило в его резиденции во Флориде в праздничной обстановке.

Ранее объединенное командование ПВО США и Канады сообщило о начале ежегодного рождественского тура Санта-Клауса. Согласно данным на сайте NORAD, в первую очередь он пролетел над территорией России.

До этого Трамп заявил, что прошел когнитивный тест с отличной оценкой. На борту президентского самолета американский лидер пошутил перед журналистами, что те не смогли бы справиться так же хорошо, как он.

Кроме того, президент Соединенных Штатов привлек внимание журналистов, появившись на публике с пластырем телесного цвета на правом запястье. Инцидент произошел на борту самолета, когда американский лидер общался с представителями прессы, возвращаясь из Флориды в Вашингтон.

Дональд Трамп
синяки
Санта-Клаус
косметика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Зеленский жутко обидчив»: раскрыто, чем обернется скандал в Чехии
Раскрыто число сбитых за ночь украинских БПЛА на территории России
«Похоронен за двором»: беженка рассказала о пережитом кошмаре в Торском
Ставка Сырского, ВСУ пускают «на мясо»: новости СВО к утру 25 декабря
«План не сработает»: в ФРГ признали, что Киев лишился партнера в лице США
«Плохой Санта»: Трамп сделал предупреждение по поводу вторжения в США
Путин рассказал про героизм военных КНДР в Курской области
Слюсарь раскрыл подробности атаки ВСУ на Ростовскую область
Россиянам объяснили, как встретить Новый год без вреда для природы
Депутат ответил, каких артистов обязательно нужно признавать иноагентами
Трамп появился на публике с новыми синяками
Россиянам рассказали, кому пора срочно менять права
Юрист ответил, в каких случаях завещание не гарантирует прав на квартиру
Ракетоносцы Ту-95МС совершили полет над Норвежским морем
Стало известно о состоянии девочек, брошенных матерью в Норильске
Врач рассказал, что помогает перенести резкие перепады температуры
Назван способ самостоятельно утеплить пластиковые окна
Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ в Гуляйполе
Самый лучший холодец из говядины по всем правилам: застывает сам!
Разгром бункера ВСУ и победа сил ПВО: успехи ВС РФ к утру 25 декабря
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.