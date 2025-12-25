Трамп появился на публике с новыми синяками Трамп появился на публике с новым синяком на правом запястье

Во время традиционного рождественского мероприятия президент США Дональд Трамп появился на публике с новыми синяками на руках, передает РИА Новости. На правом запястье наблюдалось заметное красное пятно, а левое было обработано тональным кремом.

Отмечается, что американский лидер отвечал на вопросы детей, которые интересовались местонахождением Санта-Клауса. Мероприятие проходило в его резиденции во Флориде в праздничной обстановке.

Ранее объединенное командование ПВО США и Канады сообщило о начале ежегодного рождественского тура Санта-Клауса. Согласно данным на сайте NORAD, в первую очередь он пролетел над территорией России.

До этого Трамп заявил, что прошел когнитивный тест с отличной оценкой. На борту президентского самолета американский лидер пошутил перед журналистами, что те не смогли бы справиться так же хорошо, как он.

Кроме того, президент Соединенных Штатов привлек внимание журналистов, появившись на публике с пластырем телесного цвета на правом запястье. Инцидент произошел на борту самолета, когда американский лидер общался с представителями прессы, возвращаясь из Флориды в Вашингтон.