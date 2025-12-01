На руке Трампа заметили одну примечательную деталь Дональд Трамп снова появился на публике с пластырем на правой руке

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп привлек внимание журналистов, появившись на публике с пластырем телесного цвета на правом запястье, сообщает РИА Новости. Инцидент произошел на борту самолета, когда американский лидер общался с представителями прессы, возвращаясь из Флориды в Вашингтон.

По пути в Белый дом Трамп сообщил журналистам, что ему делали МРТ. Однако он не уточнил ни причины, ни сроки прохождения этой медицинской процедуры. Отмечается, что президент США периодически появляется на публике с синяками или следами на внешней стороне запястья.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт уже комментировала синяки на руках президента. Она объясняла наличие синяков частыми ежедневными рукопожатиями, а также приемом аспирина, который Трамп использует в рамках стандартной программы профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По итогам медицинского обследования у президента также была выявлена хроническая венозная недостаточность.

Ранее Трамп заявил, что прошел когнитивный тест с отличной оценкой. На борту президентского самолета американский лидер пошутил перед журналистами, что те не смогли бы справиться так же хорошо, как он.