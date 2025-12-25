Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 10:12

В Госдуме отреагировали на снижение нагрузки на участковых

Депутат Выборный: снижение нагрузки на участковых улучшит профилактику криминала

Анатолий Выборный Анатолий Выборный Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
Снижение нагрузки на участковых не снизит эффективность профилактики преступлений, а повысит ее, заявил «Парламентской газете» депутат Госдумы Анатолий Выборный. Так он отреагировал на приказ МВД об изменениях инструкции для полицейских. Теперь участковые будут проверять людей, состоящих на профилактическом учете, не раз в квартал, а раз в полгода. Обязательный прием граждан по субботам отменили полностью.

Сохранить и повысить уровень профилактики преступлений позволит уход от формального «отбывания часов» к гибким алгоритмам и цифровому контролю. Приказ не сокращает саму профилактическую работу, а делает ее более адресной. При этом личное присутствие участкового в кабинете по выходным заменяется постоянной доступностью через современные каналы связи, — подчеркнул Выборный.

Он отметил колоссальную нагрузку на одного участкового на сегодняшний день. По его мнению, снятие обязанности вести прием в субботу, когда, как правило, обращается мало людей, позволит перераспределить ресурсы. Сотрудники смогут уделить больше внимания гражданам из групп риска и усилить профилактическую работу на вверенной территории, пояснил парламентарий.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин выступил с предложением возложить функции обеспечения безопасности образовательных учреждений на Росгвардию. Автор инициативы считает, что действующая система безопасности в школах не обеспечивает должного уровня защиты.

