25 декабря 2025 в 11:31

Хотите удивить гостей? Приготовьте вечерний кофейный ликер

Для этого рецепта вам понадобится 500 мл светлого рома. В банку насыпьте 4 чайные ложки натурального растворимого кофе, 3 столовые ложки тростникового сахара и добавьте щепотку ванильного порошка. Для пикантности положите одну звездочку бадьяна и небольшую палочку корицы. Залейте все ромом. Плотно закройте крышкой и тщательно взбалтывайте в течение нескольких минут, пока сахар и кофе полностью не растворятся. Оставьте настаиваться в шкафу на два-три дня, встряхивая банку раз в день. Готовый ликер процедите через марлю. Напиток обладает глубоким кофейным вкусом с теплыми пряными нотами, идеально подходит для завершения ужина.

Не забывайте, что чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью!

