Простой рецепт тушеной капусты с изюмом и курагой

Тушеная капуста с сухофруктами — это простое блюдо, которое согреет в прохладный вечер и порадует вкусом, делая ужин особенным без особых усилий. Попробуйте, и семья попросит добавки!

Готовим тушеную капусту шаг за шагом. Возьмите 1 кг белокочанной капусты, нашинкуйте тонко. Добавьте 100 г кураги, 50 г изюма, 2 моркови (натрите), 1 луковицу (порежьте). Обжарьте овощи с 2 ст. л. растительного масла 5 минут. Всыпьте капусту, сухофрукты, залейте 200 мл воды, посолите, поперчите. Тушите под крышкой 30--40 минут на слабом огне, помешивая. Для аромата — щепотка корицы или тимьяна. Получается 4 порции: 150 ккал на порцию, блюдо богато витаминами и клетчаткой.

Это блюдо — находка для тех, кто любит полезную еду. Готовьте с радостью, экспериментируйте с сухофруктами!

