Смешиваю капусту и немного мяса прямо в сковороде и уже через 20 минут накрываю ужин: без картошки

Смешиваю капусту и немного мяса прямо в сковороде и уже через 20 минут накрываю ужин: без картошки

Это блюдо — настоящая палочка-выручалочка, когда нужно быстро и сытно накормить семью без лишних затрат. Сочное мясо, сладкая морковь и тушеная капуста в томатном соусе создают идеальный баланс вкусов.

Для приготовления понадобится: 400 г свинины или куриного филе, 500 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 2 ст. л. томатной пасты, 1 ч. л. сахара, соль, перец, паприка, 100 мл воды, зелень и чеснок для подачи (по желанию), растительное масло.

Рецепт: мясо нарежьте небольшими кусочками, обжарьте на разогретой сковороде с маслом до румяной корочки. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на крупной терке, добавьте к мясу, жарьте 5 минут.

Капусту нашинкуйте, добавьте в сковороду, жарьте 7–10 минут, помешивая. Добавьте томатную пасту, сахар, соль, перец, паприку и воду. Перемешайте, накройте крышкой и тушите 15–20 минут до мягкости капусты. В конце добавьте рубленую зелень и выдавленный чеснок.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже опробовала этот рецепт и отметила, что блюдо получается сытным, несмотря на отсутствие картошки и круп. Для разнообразия его также можно приготовить с квашеной капустой — она придаст пикантную кислинку и сделает вкус более насыщенным.

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