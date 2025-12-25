Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 11:47

Учительницу английского языка задержали за изнасилование двух подростков

В США учительницу задержали за изнасилование двух 13-летних школьников

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Учительницу английского языка задержали в США за изнасилование двух 13-летних школьников, сообщило издание The Tennessee Conservative. Ее отпустили на свободу под залог, при этом она не может работать в учебном заведении до окончания следствия.

Отмечается, что женщина преподавала в средней школе в округе Севир. Несколько месяцев она переписывалась с двумя учениками, отправляла непристойные материалы и занималась с ними сексом. Несмотря на освобождение американки, расследование продолжается.

Ранее стало известно, что учительницу английского языка из Санкт-Петербурга, которую обвиняют в домогательствах к двум 12-летним ученикам, отпустили из СИЗО. Педагогу сменили меру пресечения на подписку о невыезде. Сама 22-летняя учительница уверена, что школьники ее оклеветали из-за безответной любви.

До этого в США арестовали учительницу математики из штата Кентукки по обвинению в попытке совратить одиннадцатилетнего ученика. 36-летняя Сидни Граф из Луисвилла обсуждала с пятиклассником интимные темы и даже договорилась о встрече.

США
учительницы
школьники
изнасилования
наказания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Водитель почти 500 километров ехал на неисправном автомобиле
Россияне боятся блокировок карт из-за нововведения
Москвичка попала в больницу после укуса редкой ядовитой змеи
Диетолог ответила, можно ли есть вечером
Гришино, Купянск, Шахово: хорошие и плохие новости фронта СВО 25 декабря
Насиловали и возвращали к стаду: женщину спасли из рабства в Калмыкии
Китайские власти начали охоту на интимные переписки
Росгвардия поймала двух грабителей с ножом с поличным
«Сгорел полностью»: на Украине взорвали машину депутата
Названа причина, почему конфликт на Украине не окончится до конца 2025 года
Лобоцкого проводили в последний путь аплодисментами
Трансформация Деда Мороза: от злого духа холода до доброго волшебника
Туристы начали брать в путешествия по Европе чемоданы с едой
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с продажей сертификатов
В Минобороны России сообщили о новом ударе по инфраструктуре ВСУ
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 25 декабря, фото, видео
В Минобороны сообщили о полчищах украинских беспилотников, сбитых за сутки
Судебный пристав сбил дрон ВСУ метким выстрелом из табельного оружия
Хуснуллин рассказал, как Россия планирует ускорить темпы строительства
Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.