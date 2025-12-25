Учительницу английского языка задержали за изнасилование двух подростков В США учительницу задержали за изнасилование двух 13-летних школьников

Учительницу английского языка задержали в США за изнасилование двух 13-летних школьников, сообщило издание The Tennessee Conservative. Ее отпустили на свободу под залог, при этом она не может работать в учебном заведении до окончания следствия.

Отмечается, что женщина преподавала в средней школе в округе Севир. Несколько месяцев она переписывалась с двумя учениками, отправляла непристойные материалы и занималась с ними сексом. Несмотря на освобождение американки, расследование продолжается.

Ранее стало известно, что учительницу английского языка из Санкт-Петербурга, которую обвиняют в домогательствах к двум 12-летним ученикам, отпустили из СИЗО. Педагогу сменили меру пресечения на подписку о невыезде. Сама 22-летняя учительница уверена, что школьники ее оклеветали из-за безответной любви.

До этого в США арестовали учительницу математики из штата Кентукки по обвинению в попытке совратить одиннадцатилетнего ученика. 36-летняя Сидни Граф из Луисвилла обсуждала с пятиклассником интимные темы и даже договорилась о встрече.