«Она уже в неплохой форме»: известная фигуристка ждет возвращения Валиевой Фигуристка Попова: Валиева уже находится в неплохой форме и вернется на лед

Камила Валиева обязательно вернется на соревнования, заявила NEWS.ru российская фигуристка, чемпионка Универсиады-2019 в танцах на льду Бетина Попова. Она заявила, что спортсменка находится в хорошей форме.

Я очень сильно верю в ее возвращение на соревнования. Уже по видео, которые всплывали в соцсетях видно, что она уже в достаточно неплохой форме. Валиева восстановила некоторые прыжковые элементы. Мне кажется, сразу говорить об алиментах ультра-си, наверное, не стоит. Сейчас точно можно говорить о хорошем качестве тройных прыжков, — сказала Попова.

Она отметила уникальное скольжение и хореографию Валиевой. Также Попова выделила ее вращения. Чемпионка Универсиады считает, что Валиева сможет составить конкуренцию на внутрироссийских стартах.

Четырехлетняя дисквалификация Валиевой официально завершилась. Срок ее отстранения от соревнований истек 25 декабря. Валиева уже возобновила активные тренировки для продолжения карьеры. Сейчас она занимается в команде под руководством известного тренера Татьяны Навки.