Юрист объяснила, как вернуть в магазин некачественное мясо Юрист Самарова: вернуть в магазин некачественное мясо можно без чека

Для возврата некачественного или испорченного мяса в магазин не потребуется чек, рассказала «Сiбдепо» юрист Анастасия Самарова. По ее словам, товар также можно обменять.

В данном случае можно прийти в магазин и обменять на свежую курицу. Если такой нет, то отдать продавцу и вернуть деньги. Отсутствие кассового или товарного чека не является основанием для отказа в удовлетворении требований покупателя, — рассказала Самарова.

Юрист отметила, что в случае отказа покупатель вправе написать претензию в двух экземплярах — один из них необходимо оставить в магазине, а на втором представитель должен поставить отметку о получении. Также она посоветовала отправить жалобу в Роспотребнадзор.

Ранее юрист Юлия Бондаренко рассказала, что в случае отказа продавца принять товар обратно без кассового чека покупатель имеет право обратиться в суд. По ее словам, данная процедура применима как к товарам надлежащего, так и ненадлежащего качества.