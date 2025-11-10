Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
10 ноября 2025 в 07:00

Россиянам рассказали, как вернуть товар при отсутствии чека на него

Юрист Бондаренко: при отказе продавца возвращать товар можно обратиться в суд

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В случае отказа продавца принять товар обратно без кассового чека покупатель имеет право обратиться в суд, заявила NEWS.ru корпоративный юрист Юлия Бондаренко. По ее словам, данная процедура применима как к товарам надлежащего, так и ненадлежащего качества.

Часто магазины отказываются принимать возвращаемый товар при отсутствии чека. Но мало кто из нас их хранит. Как же поступить в такой ситуации? Обмен непродовольственного товара надлежащего качества возможен в течение 14 дней. Если продавец отказывается принимать товар без чека, можно написать заявление и оставить его в магазине, обратиться в Роспотребнадзор, направить претензию в адрес магазина, а также пойти в суд. В данном случае важно, чтобы товар не был в употреблении, а его товарный вид был сохранен, — поделилась Бондаренко.

Она подчеркнула, что если чек утрачен, подтвердить факт покупки можно с помощью свидетельских показаний, а также выпиской с банковской карты. По словам юриста, в магазине можно запросить поиск информации о покупке, а также показать гарантийный талон, паспорт оборудования или инструкцию по эксплуатации.

При возврате товара ненадлежащего качества одним из прав покупателя, закрепленных в законе «О защите прав потребителей», является возможность отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной суммы. При этом покупатель также может потребовать полного возмещения убытков, — добавила Бондаренко.

Она указала, что срок для предъявления претензий составляет гарантийный период или срок годности товара, а также в течение двух лет с момента покупки. По словам Бондаренко, требования покупателя о возврате денежных средств должны быть удовлетворены в течение 10 дней с момента подачи соответствующего заявления.

Ранее юрист Антон Недзвецкий заявил, что вернуть товар, купленный на маркетплейсе, можно в течение семи дней. По его словам, потребитель вправе отказаться от товара без объяснения причин. Он подчеркнул, что главное условие — сохранение товарного вида и потребительских свойств.

