03 октября 2025 в 10:25

Россиянам напомнили о правилах возврата товаров на маркетплейсах

Юрист Недзвецкий: на возврат товаров из маркетплейсов отводится семь дней

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Вернуть товар, приобретенный на маркетплейсе, можно в течение семи дней после покупки, заявил NEWS.ru председатель Московского общества защиты потребителей «МОЗП» Антон Недзвецкий. В данном случае потребитель имеет право отказаться от него без объяснения причин. При этом должно быть соблюдено главное условие — сохранен товарный вид и потребительские свойства, отметил юрист.

Главным образом надо помнить про сроки. Статья 26.1 Закона РФ «О защите прав потребителей» устанавливает такие правила: после покупки дистанционным способом вы можете отказаться практически от любого товара в течение семи дней после его получения. Это ваше право на отказ без объяснения причин. Единственное условие — должен быть сохранен товарный вид и потребительские свойства, — сказал Недзвецкий.

По его словам, также покупатель в 14-дневный срок с даты получения вправе обменять не подошедший ему по размеру, фасону, цвету и другим характеристикам товар непосредственно у продавца на тот, который ему подходит, а если подходящего нет — вернуть товар. Однако юрист напомнил, что существует перечень товаров, на которые не распространяется данное положение.

Ранее аналитик Александр Румянцев заявил, что маркетплейсы намерены ужесточить правила возврата товаров. По его словам, это связано с увеличением случаев потребительского терроризма. Он отметил, что основная цель изменений — укрепить доверие добросовестных клиентов и предотвратить злоупотребления существующими правилами.

