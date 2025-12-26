Путин рассказал о пользе опыта СВО для ВС России Путин: опыт войск в СВО используется при формировании нового облика ВС РФ

Армия РФ получает в СВО бесценный опыт, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, эти наработки используются при формировании нового облика ВС РФ, и работа в этом направлении будет продолжена.

И получаемый войсками абсолютно бесценный опыт в полной мере используется при формировании нового облика вооруженных сил и оборонно-промышленного комплекса тоже, — сказал Путин.

Ранее гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что объемы производства вооружений в России значительно превышают показатели, зафиксированные до начала специальной военной операции ВС РФ на Украине. По его словам, ни одна страна мира не производит такого количества снарядов и авиабомб.

До этого заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что успехи Вооруженных сил России в ходе проведения спецоперации на Украине выступают лучшим катализатором «неизбежной и мучительной гибели» нынешнего украинского правительства, склонного к неонацизму. По словам политика, крах властей является неизбежным процессом.