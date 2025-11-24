День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 16:38

В Ростехе раскрыли, в чем Россия обогнала все мировые державы

Чемезов: объемы выпуска вооружений в РФ несопоставимы с теми, что были до СВО

Сергей Чемезов Сергей Чемезов Фото: Владимир Смирнов/РИА Новости
Объемы выпуска вооружений в России несопоставимы с теми, что были до спецоперации ВС РФ на Украине, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, которые приводит ТАСС, ни одна мировая держава не выпускает столько снарядов и авиабомб.

Объемы выпуска — несопоставимые с теми, что были до СВО. Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объемах, — отметил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что успехи Вооруженных сил России в ходе проведения спецоперации на Украине выступают лучшим катализатором «неизбежной и мучительной гибели» нынешнего украинского правительства, склонного к неонацизму. По словам политика, крах властей является неизбежным процессом.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.

Сергей Чемезов
вооружения
Россия
СВО
