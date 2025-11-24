В Ростехе раскрыли, в чем Россия обогнала все мировые державы

Объемы выпуска вооружений в России несопоставимы с теми, что были до спецоперации ВС РФ на Украине, заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. По его словам, которые приводит ТАСС, ни одна мировая держава не выпускает столько снарядов и авиабомб.

Объемы выпуска — несопоставимые с теми, что были до СВО. Самолеты, танки, машины пехоты, гаубицы, системы РЭБ, дроны и многое другое поставляем в огромных объемах, — отметил он.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что успехи Вооруженных сил России в ходе проведения спецоперации на Украине выступают лучшим катализатором «неизбежной и мучительной гибели» нынешнего украинского правительства, склонного к неонацизму. По словам политика, крах властей является неизбежным процессом.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что конфликт на Украине завершится в ближайшее время. По словам главы государства, после завершения «этой тягомотины» все займутся своими внутриполитическими делами.