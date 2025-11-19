Успехи Вооруженных сил России в ходе проведения спецоперации на Украине выступают лучшим катализатором падения нынешнего украинского правительства, склонного к неонацизму, заявил в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. По словам политика, крах властей является неизбежным процессом.

Смерть киевского неонацистского режима неизбежна. Впрочем, туда ему и дорога <…>. И лучшим катализатором его неизбежной и мучительной гибели являются успехи наших Вооруженных сил, — написал он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что сражающиеся на передовой в рамках СВО бойцы всегда помнят, как и их предшественники в Сталинграде, что за ними стоит вся Россия. Об этом глава государства сказал в рамках церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград», прошедшей в Санкт-Петербурге.

До этого финский президент Александр Стубб сообщил, что Европе рано или поздно придется вести прямые переговоры с Путиным. По словам лидера, в связи с этим следует согласовать соответствующий процесс.