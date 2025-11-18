Путин раскрыл, что бойцы СВО никогда не забывают на передовой Путин: бойцы СВО всегда помнят, что за ними Россия

Сражающиеся на передовой в рамках СВО бойцы всегда помнят, как и их предшественники в Сталинграде, что за ними стоит вся Россия, заявил президент Владимир Путин в рамках церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград». Трансляцию вела пресс-служба Кремля. Мероприятие прошло на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, глава государства принял в нем участие в режиме видеоконференции.

Спасибо за то, что вы вспомнили участников специальной военной операции. Они и мы все вместе, так же, как и вы, всегда будем помнить, что за нами Россия, — отметил он.

До этого президент сообщил, что позиции России в Арктике нужно последовательно усиливать. По словам главы государства, также необходимо развитие арктического транспортного коридора от Петербурга до Владивостока.

Ранее Путин заявил, что Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой Народной Республики, возвращает свои территории, а не захватывает чужие. Так он отреагировал на слова белорусского лидера Александра Лукашенко об успешном продвижении ВС России.