Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
18 ноября 2025 в 15:23

Путин раскрыл, что бойцы СВО никогда не забывают на передовой

Путин: бойцы СВО всегда помнят, что за ними Россия

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Сражающиеся на передовой в рамках СВО бойцы всегда помнят, как и их предшественники в Сталинграде, что за ними стоит вся Россия, заявил президент Владимир Путин в рамках церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград». Трансляцию вела пресс-служба Кремля. Мероприятие прошло на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге, глава государства принял в нем участие в режиме видеоконференции.

Спасибо за то, что вы вспомнили участников специальной военной операции. Они и мы все вместе, так же, как и вы, всегда будем помнить, что за нами Россия, — отметил он.

До этого президент сообщил, что позиции России в Арктике нужно последовательно усиливать. По словам главы государства, также необходимо развитие арктического транспортного коридора от Петербурга до Владивостока.

Ранее Путин заявил, что Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой Народной Республики, возвращает свои территории, а не захватывает чужие. Так он отреагировал на слова белорусского лидера Александра Лукашенко об успешном продвижении ВС России.

Владимир Путин
СВО
Россия
бойцы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам назвали неожиданный фактор успеха в работе
Илону Маску хватило одной фразы для ответа на обвинения Билли Айлиш
Три человека погибли в страшном ДТП с бензовозом
Россиянам рассказали, смягчит ли ЦБ меры по блокировке банковских счетов
Тимошенко подсказала Киеву единственный выход из коррупционного скандала
Силы ПВО сбили несколько воздушных целей над Воронежем
«Международный скандал»: Журова о недопуске стрелков из РФ до Сурдлимпиады
В России предложили наказывать за езду детей на питбайках
Концерт в честь 50-летия песни «День Победы» состоится в Кремле
ТОП-8 идеальных осенних блюд: сытно, тепло и проще, чем кажется
В Архангельской области добыли два уникальных алмаза
Девушка из Москвы победила на конкурсе фотожурналистики имени Стенина
Синоптик раскрыл, будет ли грядущая зима в России аномально холодной
Онищенко объяснил, чем опасны игры с модификацией генов
Силуанов пригрозил Западу последствиями в случае изъятия активов России
В Кремле раскрыли объем товарооборота России с ШОС
Врач назвал опасный вирус, которым можно заразиться из-за суши
Составители Кембриджского словаря выбрали слово 2025 года
Путин указал на попытки России стабилизировать энергорынки
Путин пожал руки всем участникам заседания совета ШОС и попал на видео
Дальше
Самое популярное
Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут
Общество

Лепешка из картофельных кружков с начинкой — готовим без муки и масла. Вкусный завтрак за 15 минут

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно
Общество

Курицу больше не жарю. Готовлю «Медведицу в шубе» — нужны грудка, сыр и чеснок. Получается очень нежно и вкусно

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада
Общество

Цветет под палящим солнцем, проливными дождями и шквалистыми ветрами: чудо-многолетник для сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.