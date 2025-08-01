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01 августа 2025 в 15:14

Путин рассказал, как Россия возвращает свое в Донбассе

Путин: Россия в Донбассе возвращает свое, а не захватывает чужое

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Россия, ведя боевые действия на территории Донецкой Народной Республики, возвращает свои территории, а не захватывает чужие, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Валааме. Так он отреагировал на слова белорусского лидера Александра Лукашенко об успешном продвижении ВС России, передает ТАСС.

Вопрос журналистов касался установления контроля над Часовым Яром. Как подчеркнул в ответ Лукашенко, Киев не понимает, что российские солдаты «отгрызут и пойдут дальше».

Вернут. Это — наше, — поправил Путин своего коллегу.

31 июля военнослужащие Вооруженных сил России после взятия под контроль Часова Яра в ДНР водрузили флаги РФ в населенном пункте, об этом свидетельствуют кадры с беспилотника, которыми поделилось Минобороны РФ. На видео также запечатлены улицы города.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев в свою очередь высказался о стратегическом значении взятия под контроль Часова Яра. По его мнению, это открывает путь к полному установлению контроля российских войск над территорией ДНР. Парламентарий подчеркнул историческую принадлежность города к русским землям.

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