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31 июля 2025 в 11:22

«Ключ к Донбассу»: в ГД объяснили стратегическую важность взятия Часова Яра

Депутат Журавлев: взятие Часова Яра откроет путь к полному контролю над ДНР

Фото: МО РФ

Взятие Часова Яра откроет путь к полному контролю Вооруженных сил России над Донецкой Народной Республикой, заявил в беседе с NEWS.ru зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. По его словам, это исторически русский город. Он отметил, что взятие населенного пункта проводилось с осторожностью, чтобы минимизировать ущерб для местных жителей.

Часов Яр — это, как и абсолютное большинство населенных пунктов на Украине, русский город, и его взятие было неминуемым. На подступах наши войска оказались еще в прошлом году, и все это время аккуратно, чтобы нанести минимальный вред местным жителям, выдавливали оттуда части ВСУ. Между прочим, газета The New York Times называла Часов Яр «ключом к Донбассу», и в какой-то степени это так и есть, — пояснил Журавлев.

Депутат подчеркнул, что с 2014 года в Часове Яре находился штаб объединенной группировки ВСУ, а после 2022 года город стал важным тыловым центром снабжения Артемовска. Он отметил, что его стратегическое значение обусловлено железнодорожным узлом, связывающим ДНР с Днепропетровской областью.

С 2014 года в Часове Яре располагался штаб объединенной группировки ВСУ, а позже, после 2022 года, — тыловое снабжение Артемовска. Это стратегический железнодорожный узел, который связывает ДНР с Днепропетровской областью. Город расположен на возвышении, откуда под огневым контролем артиллерии можно держать и восточную сторону, и западную, не подберешься, — резюмировал Журавлев.

Ранее Министерство обороны РФ объявило о переходе Часова Яра под контроль российской армии. Боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, которая открывает путь к Славянско-Краматорской агломерации, а также к Константиновке.

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Часов Яр
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Украина
Дмитрий Бугров
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