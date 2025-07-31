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31 июля 2025 в 12:57

Появились кадры из взятого под контроль ВС России Часова Яра

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащие Вооруженных сил России после взятия под контроль города Часов Яр в ДНР водрузили флаги РФ в населенном пункте, об этом свидетельствуют кадры с беспилотника, которыми поделилось Минобороны РФ. На видео также запечатлены улицы города.

Зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА. Из города выведено 65 мирных жителей, — сообщили в Минобороны

Ранее министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравления военнослужащим гвардейского соединения ВДВ, участвовавшим в операции по установлению контроля над Часовым Яром. Глава ведомства выразил благодарность за успешное выполнение боевых задач в рамках специальной военной операции.

Депутат Госдумы Алексей Журавлев говорил о стратегическом значении взятия под контроль Часова Яра. По его мнению, это открывает путь к полному установлению контроля российских войск над территорией Донецкой Народной Республики. Парламентарий подчеркнул историческую принадлежность города к русским землям.

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