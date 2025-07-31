Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
31 июля 2025 в 12:47

Белоусов поздравил российских бойцов с успехами в Часове Яре

Андрей Белоусов Андрей Белоусов Фото: МО РФ

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав гвардейского соединения ВДВ, которое принимало участие в установлении контроля над городом Часов Яр в ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства. Министр поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО.

История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций, — подчеркнул Белоусов.

По его словам, бойцы соединения с честью решают задачи на самых ответственных направлениях фронта, стойко и мужественно противостоят противнику и продвигаются вперед, занимая выгодные рубежи. Министр также выразил уверенность, что крылатая пехота останется эталоном воинского мастерства и продолжит хранить верность Родине.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что ВСУ могли потерять до 20 тысяч солдат во время боев за Часов Яр. По его словам, боевые действия за взятие под контроль этого населенного пункта продолжались более года. Точные цифры украинских потерь станут известны после завершения зачистки территории.

О том, что армия России установила контроль над Часовым Яром, стало известно 31 июля. Боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, которая открывает путь к наиболее крупной агломерации в ДНР.

Андрей Белоусов
Часов Яр
Минобороны РФ
военнослужащие
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Звезда «Дома-2» Меньщиков раскрыл детали знакомства Бородиной с мужем
Медведев раскрыл, что объединяет политические силы мира
Один ребенок пострадал при пожаре в жилом доме на юго-западе Москвы
Медведев шокировал данными о санкциях против России
Белоусов готовится к встрече неожиданным гостем с Ближнего Востока
Минздрав готовит новый приказ о лечении гипертоников
В ОП объяснили, зачем Россия пускает иностранных наблюдателей на выборы
Названы три страны с хорошей погодой для пляжного отдыха в сентябре
«Одно дело — дипломатия»: политолог о реальных отношениях Трампа и ЕС
Армия России уже в центре Покровска? Правда ли это, когда возьмут город
Курс доллара пережил серьезный обвал
Мошенники активировали коварную схему обмана россиян
Сомнолог раскрыл, вреден ли двухфазный сон для здоровья
Мошенники «выбивают» из россиян деньги, шантажируя преступными переводами
Мальцев призвал активнее включать мужчин в программы синхронного плавания
Фотографирующего машины и важные объекты подростка задержали в Уфе
Магнитные бури сегодня, 31 июля: что будет завтра, головная боль, слабость
Не только соленые! Удивительные рецепты из помидоров на зиму
Лукашенко назвал главного гаранта безопасности для Белоруссии
Российские войска обнаружили, куда отвели уцелевшие в Часовом Яре части ВСУ
Дальше
Самое популярное
Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»
Общество

Туристов из России начали заманивать в Абхазию «Дошираком»

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 30 июля: где сбои в России

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю
Общество

Вкуснейшее лечо с яблоками: делаю сразу много и закрываю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.