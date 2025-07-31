Белоусов поздравил российских бойцов с успехами в Часове Яре

Глава Минобороны России Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав гвардейского соединения ВДВ, которое принимало участие в установлении контроля над городом Часов Яр в ДНР, сообщили в пресс-службе ведомства. Министр поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач в зоне СВО.

История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций, — подчеркнул Белоусов.

По его словам, бойцы соединения с честью решают задачи на самых ответственных направлениях фронта, стойко и мужественно противостоят противнику и продвигаются вперед, занимая выгодные рубежи. Министр также выразил уверенность, что крылатая пехота останется эталоном воинского мастерства и продолжит хранить верность Родине.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков предположил, что ВСУ могли потерять до 20 тысяч солдат во время боев за Часов Яр. По его словам, боевые действия за взятие под контроль этого населенного пункта продолжались более года. Точные цифры украинских потерь станут известны после завершения зачистки территории.

О том, что армия России установила контроль над Часовым Яром, стало известно 31 июля. Боевую задачу выполнили бойцы Южной группировки войск. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, которая открывает путь к наиболее крупной агломерации в ДНР.