Вооруженные силы Украины могли потерять до 20 тысяч солдат за время боев за Часов Яр, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, боевые действия за взятие под контроль этого населенного пункта продолжались более года.

Группировка ВСУ, которая держала Часов Яр, могла насчитывать до 20 тысяч штыков. Боевые действия длились примерно год и три месяца с апреля 2024 года. При этом противник нес потери, о которых, конечно, он не рассказывал. Ему удавалось осуществлять ротацию. Я думаю, что соотношение потерь, равно количеству тех подразделений, которые были туда привлечены, и речь может идти о потерях свыше 10 тысяч человек, а, может быть, даже 20 тысяч бойцов ВСУ, — пояснил Леонков.

Он добавил, что точные цифры потерь Вооруженных сил Украины в боях за Часов Яр станут известны после завершения зачистки территории. При этом, он отметил, что массового вывоза погибших бойцов украинской армии с поля боя не наблюдалось.

Точный подсчет потерь ВСУ, скорее всего, будет вестись после того, как произойдет зачистка от двухсотых, которые остались в Часове Яре. Вывоза трупов украинских бойцов с территории практически не наблюдалось. Скорее всего, их где-то хоронили или сжигали. Нашим следственным органам еще нужно будет поработать, чтобы определить точное количество потерь противника, — резюмировал Леонков.

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что взятие Часова Яра откроет путь к полному контролю Вооруженных сил России над Донецкой Народной Республикой. По его словам, это исторически русский город. Он отметил, что взятие населенного пункта проводилось с осторожностью, чтобы минимизировать ущерб для местных жителей.