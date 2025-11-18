Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 ноября 2025 в 15:07

Путин указал на важность усиления позиций России в Арктике

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Гавриил Григоров/РИА Новости
Позиции России в Арктике нужно последовательно усиливать, заявил президент РФ Владимир Путин во время церемонии закладки ледокола «Сталинград». По его словам, которые приводит пресс-служба Кремля, также необходимо развитие арктического транспортного коридора от Петербурга до Владивостока.

Важно последовательно усиливать позиции России в Арктике, в полной мере реализовывать логистический потенциал нашей страны, — сказал Путин.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Путин в формате видеосвязи примет участие в запуске строительства седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград». Судно построят на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

До этого президент РФ поручил правительству до февраля 2026 года утвердить планы по развитию технологий в интересах Дальнего Востока и Арктики. Документы должны включать цели, индикаторы и меры для достижения технологического лидерства России. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Россия
Владимир Путин
Арктика
позиции
