18 ноября 2025 в 12:50

Путин даст старт строительству атомного ледокола «Сталинград» в Петербурге

Владимир Путин Владимир Путин Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости
Президент России Владимир Путин в формате видеосвязи примет участие в запуске строительства седьмого универсального атомного ледокола проекта 22220 «Сталинград», сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков на брифинге. Судно построят на Балтийском заводе Объединенной судостроительной корпорации (ОСК), передает ТАСС.

Президент примет участие в церемонии закладки серийного универсального атомного ледокола «Сталинград». Это будет в режиме видеоконференции, [судно] закладывается на Балтийском заводе, — подчеркнул Песков.

По словам пресс-секретаря, на торжественной церемонии также выступит гендиректор Росатома Алексей Лихачев. Вместе с этим ожидается, что торжественную речь произнесет глава ОСК Андрей Пучков, добавил представитель Кремля.

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщил, что в Правительство РФ внесены проекты указов президента о согласовании новых редакций Основ государственной политики в Арктике и Стратегии развития Арктической зоны до 2050 год. Министр отметил, что была проделана очень важная работа.

